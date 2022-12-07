“息谤的最好方法，就是沉潜…”

星云大师说：分享信息：南极企鹅可以在水中嬉游，也能在陆上行走。然而，南极大地的水陆交接处，全是滑溜溜的冰层或者尖锐的冰棱，企鹅身躯笨重，没有可以用来攀爬的前臂，也没有可以飞翔的翅膀，如何从水中上岸？纪录片《深蓝》（Deep Blue，由BBC拍摄，2003年上映）详尽地展示了企鹅登陆的过程。

在将要上岸时，企鹅猛地低头，从海面扎入海中，拼力沉潜。潜得越深，海水所产生的压力和浮力也越大，企鹅一直潜到适当的深度，再摆动双足迅猛向上，犹如离弦之箭蹿出水面，腾空而起落于陆地之上。这种沉潜是为了蓄势，积聚破水而出的力量，看似笨拙，却富有成效。

蓄势

人生何时当沉潜呢？四点参考：

一、时运不济：一个人求官，仕途无望；经商，事业难成，这时就需要沉潜。战国时的苏秦，履仕不就，只有发奋图强，所谓悬梁刺股，苦读太公阴符，后来游说六国，佩六国相印。所以，沉潜对未来的发展，有很大的助益。

二、遭谤批评：一个人的言行无论是实是虚，如果社会对你的评论不好，不要怨天尤人，必得自我检讨。息谤的最好方法，就是沉潜。如果受人毁谤、批评的时候，一味的争逐名闻利养，让人讥为厚颜无耻，就会谤上加谤、贫中加贫。假如遭受讥评毁谤时，自我沉潜，一般社会都会给予同情，让当事者有重新再起的机会。

三、蓄势待发：学业完成了，技术也学通了，在应世之前，不妨再沉潜一番。因为一切学问、技术，温故而能知新，有个沉潜的机会让自己再把所学的加以酝酿、发明、思考，一旦上台驾轻就熟，日行千里，何患事业不能成就？

四、不流于俗：有的人为学做人，希望登高致远，不希望逞一时之快随俗浮沉，最好的办法就是找个机会沉潜。诸葛亮躬耕南阳隆中，就是自我沉潜；蔡松坡辞官隐退，就是沉潜救国；章太炎、康有为，自觉不合时宜，不愿与世俗合流，因此沉潜以待未来。休息是为了走更远的路，沉潜也是为了更长远、更重要的未来而养深积厚。

发光

甘于沉下去，才可浮出来，企鹅的沉潜原则，非常适合人的生存。如果我们在困境中也能沉得住气，在喧嚣中也能沉下心来，就不会怨天尤人。

有句话说得好：“真珠沉潜于海底，宝藏沉潜于深山；是宝物，就不怕沉潜，愈是沉潜，愈能发光，愈发有未来。”