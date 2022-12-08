“服务精神永远不能被取代的…”

星云大师说：分享信息：以前要学会任何一种乐器，成本比现在高很多。光是购入乐器，因为资讯不透明，议价空间低，更由于普遍性低，价格通常都很高。

但在现代，因为资讯取得容易，乐器流通性高，还有二手市场与各种社交平台社群，购入成本大幅降低外，免费教学的影片更是随时能在网上取得。放眼今天，技能的学习门槛与资金门槛，都因为资讯的流通而降低，我们只要有兴趣，很容易就能够开始学习。

所以，这个世代的人，与上个世代的起点不一样，年轻人很习惯在资讯流通的世界活动，每日接受的资讯量是以前世代的好几倍。更不用说各种因资讯科技发达而不断问世的社群与工具，他们从小就开始接触。

所以这个世代的灵活度、想像力与成长空间，会因个人的杂学而充满变化，个体的差异比以往更高；也因这些个体的差异，他们将发展出与过往不一样的职业生涯。人们不再只是单纯的找份工作，同时还要追求个人化的发展，从工作中找到人生意义。

我们唯有持续学习才是重点，杂学是日常，只要随着我们的工作需要、日常兴趣去发展，任何技能都是有价值的。

开拓

短视的人计较眼前，近视的人看不到未来远景，因此人要有远见，不单是看到今天的努力，还要规画明天的方向；不单是看到今年的丰收，更要想到明年、后年，乃至十年、二十年、百年后如何收成。近年来许多大学纷纷开办未来学课程，就是让学生学习立足当下，开拓视野，放眼未来，提出因应对策，这就是持续学习的精神。

此外，我们的心胸也应与时俱进，所谓“无缘大慈，同体大悲”，从对少数人关怀，进而对人类关怀，同时保育植物，爱护动物，彼此互赖依存，做个同体共生的地球人。

庄严

持续学习，也要懂得其深刻的道理，比如说，我们需要的教育，不是知识的瓦砾，而是学问的堡垒；不是教条的枯藤，而是生命的花园；不是装饰的花鬘，而是深邃的内涵；不是溺爱的礼物，而是真理的泉源。

每一个人都有他自己的世界，一张办公桌是他的世界，一个房间是他的世界，一个社会是他的世界。如何庄严我们的世界呢？如果我们所经过的地方，我们所遇到的人，我们生活里的一切事物，都因为我们而获得一种庄严，这就是至高无上的学习。