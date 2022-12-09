“球星能成功，因为他们有常人难及的恒心……”

星云大师说：分享信息：足球世界杯正在卡塔尔如火如荼地举行，赛会焦点依然在几位大球星身上，包括阿根廷的梅西以及葡萄牙的罗纳尔多。这两位球星尽管过了盛年，身体依然保持在最好的状态，他们是怎么办到的？综合外媒报道，梅西自2014年就远离两样食物——碳酸饮料、披萨。营养师也建议梅西多吃蔬菜水果。在饮食出现改变后，梅西靠着自制力，至今8年未曾再碰过这两样垃圾食物。据悉，梅西平时的主要菜单为“水、橄榄油、全麦、新鲜水果、新鲜蔬菜”5类，早上起床只吃粗粮、新鲜蔬果，晚饭则只进食糙米与鲔鱼。

至于葡萄牙巨星罗纳尔多，他是众所皆知极度控制饮食的球星，遵守少量多餐的原则，平均每三至四小时进食一次，以高蛋白、低脂肪为主，肉类主要摄取鸡肉和鱼肉。他甚至曾在一场记者会上，移开可乐饮料，公开呼吁多喝水，展现严格的自我要求。

罗纳尔多的一天六餐菜单，是从早餐的无奶玉米片、鸡蛋清、果汁，到意大利面、无骨去皮鸡胸肉、带皮马铃薯、花椰菜综合沙拉，油浸鲔鱼三明治、果汁，一根香蕉、一颗苹果，到宵夜的煮豆鸡胸肉三明治。而另一种组合则有，早餐起司、火腿、低脂乳酪，早午餐是鸡肉、沙拉，午餐是鲔鱼、橄榄、鸡蛋和番茄，点心是水果和酪梨吐司，以及新鲜剑鱼、沙拉，晚餐是牛排和鲔鱼。罗纳尔多虽然已37岁，其体脂长年维持在7％，比足球员平均的11％体脂还要低！传奇之所以为传奇，不仅是他们有过人的天赋，更是有常人难及的恒心和毅力。

努力

我们一天存一块钱，千日下来，就存了一千块；不要以为一很小，一天天的增长，累积之后，那就是千千万万，那就是恒心和毅力的力量和价值。很多人总是今天做了明天就想偷懒，以为“万事总有明天，明天再开始也不迟”，只是，你给自己时间，别人可不等你，形势也不等你，结果最后成功的人不是你，就只能后悔当初不努力。

世间不变的道理是，我们精进求进步，必然有成功的希望，懈怠则不会；而只要我们能耐烦有恒，时间的浪潮，会将我们推向时代的前端；只要我们脚踏实地，历史的巨手，也会将小因缘聚合成好成绩。

自在

我们努力耕耘必有收获，这是不容置疑的，我们能突破一层困难，生命就多一分价值。 我们重复的举止，会变成习惯，定型的习惯，会变成个性。而个性的好坏，往往决定于生活习性。

如果我们在吃方面有节制，我们肯定不会“吃出一个胖子”，如果我们在行为方面能自律，我们也不会无事生祸端，这也是防患于未然的最好处世之道。但人生有努力向前的时候，也要有退后自省的时候，世界很宽阔，我们当提起时一定要提起，当放下则要放下，才能得自在。