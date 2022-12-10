“我们最容易做的是自私，因为那是人性…”

星云大师说：分享故事：一个庙里有若干位和尚，每顿饭都要同吃一锅粥，但粥总是分不匀。于是他们商量制定公平制度，用以解决这个棘手问题。刚开始他们推举一位公认德高望重的和尚，他们认为这样应该会公平，但很快他们发现，由于僧多粥少，负责分粥的和尚碗里的粥总是又多又稠，换了几个人最后都是这样，于是他们总结经验，权力会导致人很难控制私欲。

于是他们换了方法，让所有人轮流分粥，这却导致了每个人只有在自己分粥的那天能吃饱，其他的日子里都吃不饱。经过再三讨论，这个看似无解的问题却被一个简单的办法解决。其实就是回到当初轮流分粥的方式，只是加以完善，分粥的人要让所有人先拿，自己吃最后剩下的那碗。奇迹出现了，每餐的粥都分得比较公平，因为分得不公平，自己就得挨饿。

自私

再分享故事：师父要众徒弟去取一部修道成佛的经书，将地址和注意事项告诉徒弟，并吩咐大家务必齐心协力共同完成任务，不得一个人去取。其中一名徒弟阿迪心想，成佛的经书就一本，要是提前取到先念，先成佛多好。于是，他就在一个夜晚，历尽艰辛，独自一人把经书取到手。

第二天，阿迪却又和师兄弟前往取经书，并回报师父那里没有经书。从此，阿迪一个人偷偷念经书，每天担心别人知道，使心里生出各种烦恼而得病。 阿迪只图个人的利益，不知有人、有理、有大众，他虽然取了经书，但也不会有成就，因为他的“我执”意识太重，这样的心态怎么能成正果？

心理学家研究也发现，许多人以自我为中心、不关心他人、自大、目中无人，有的动辄还耍小脾气，这其实是自私带给人心病的因素。

魔鬼

佛经上说：“魔鬼不在心外，魔鬼是在自己的心中。”我们的身心，如果因为自私，养了很多的魔鬼敌人：贪瞋愚痴、消极疑嫉，那么接着而来的忧悲烦恼、傲慢自大，也都是我们的敌人啊！

然而，如果我们能够时时自我觉悟，例如：自觉自己对人不够好、对事不够卖力而不断精进，那么日积月累，我们的道德人格自然会增上，我们的人缘福德会增加，这样，我们就会发现，处事能够无我，处处为别人着想，比起一直为自己汲汲营营、成天计较这个算计那个，心境上要好太多！