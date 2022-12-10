梁实秋在《大人》杂志发表文章，写的是古时酒中八仙，顺带提到上海八仙，其中一仙就是韩菁清。

很久以前看过《猫乘》，许地山这篇文章经常是删减版——后来在一些选集，才窥得全貌。许引经据典，大谈猫的历史，中外典籍皆涉及，还提起一本《相猫经》，说好的猫样，有15种特点，头脸眼珠四肢腰肢，尾巴甚至是毛色，亦有讲究，不然则是不吉之相：里头的花色名堂，有的是雪里拖枪，有的是金簪插银瓶，黑身尾巴带白色，居然是“昆仑妲己”……我当年为此名倾倒，特地用这题目写了小说，内容少不了妇人和猫。许地山也找了不少猫在古时的别名：锦衣娘、银睡姑、啸碧烟，典雅而有趣——他应该是五四时候很早的猫迷猫奴了。猫的慵懒，意态经常冷淡，有时热情，多半肚子饿了，它们很少会呈现过分恭维讨好的行为，和狗不一样。只是看似无情，实则有情，以为猫认屋不认人，也有例外，当它识得自己的猫奴，稍有亲近依恋，猫奴自然感到宽慰而欢喜——喜猫爱猫者多半也是散漫而不愿受拘束的一群；爱狗者的善于控制，发号施令，两者迥然不同。有的将爱猫套上衣裳服装，一一装扮，其实此举最离奇……虽然也见过外国人把猫儿塑造成高贵皇后，蕾丝花边裙裾，头顶皇冠，眼神一派冷傲，符合其性情，只是人与猫保持某种互不干涉的距离最好。不过眼下猫奴溺爱之极，跟照顾孩童没有分别。而以前看许地山的《春桃》，里头写的是一个妇人和两个男人的故事，可是隐隐总觉得有猫儿嬝娜的出没，符合了某种猫的视角，春桃的若无其事，是情义也是情浓。