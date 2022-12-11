“用爱心和善心去引领…”

星云大师说：分享故事：40几岁的妇人，和一般人一样结婚生子，对家庭有所期待，但没想到生活有一天会变了样。她渐渐发现先生心里有了别人，在情绪大受影响之下，连她的视神经也慢慢损坏、模糊了。

后来，先生干脆不回家，这次的她，眼睛几乎看不见。她一度伤心欲绝，但因为有孩子，她想着不能这样沉沦，所以提起勇气告诉自己要活下去。

虽然眼盲，但她去学电脑，而且开起了杂货店。她常对孩子说，我们要立志，好好活下去。她在摸索中熟悉周遭环境和工作，眼盲心却明亮，就这样继续走着自己的人生路。

又有另外一个故事：有个孙子在外喝醉酒，回来就用剪刀威胁阿嬷要钱，幸好邻居发现赶快报警，警察赶来，问这孩子为何要这样？他说阿嬷既然有私房钱，不应每月向爸爸要生活费，还希望她早点死掉，他就能继承20几万的财产。虽然他眼睛是亮的，但是心灵全盲，这是黑暗人生。孙子和妇人的故事，相比之下多么讽刺。

我执

现在的人，许多都不想未来前途，只看重眼前的钱与权。钱与权最易令人心盲，也容易迷失，般若的光明与无明的黑暗，对于这样的人而言，都是一样的，没有分别。

对他们来说，黑暗的烦恼固然苦，光明的烈日，又何尝不炙人？既然如此，我们懂得的人，可以运用慈悲方便，提一盏灯，用我们心里的灯光，照开众生心里的朦胧。

芸芸众生，从无始以来，我执深重。生生死死是长夜冥冥，虽然长了两只眼睛，却不见眼前路人，睁着眼睛却不用心，自己心里的灯光熄灭了，这才真正可悲。我们何不妨也让别人可以认清自己，用爱心和善心去引领，心灯不明点至明。

杂念

从前，有个小沙弥一心求悟，他在门上写“心”字，在窗上也写“心”字，在墙上还是写“心”字。一天，禅师从他的禅房前经过，看到这般景象，便轻轻地叩开了他的房门。禅师笑着说：“门上应该写门字，窗上应该写窗字，墙上应该写墙字。”故事让我们反思，我们的心上，是否写着“心”字呢？

我们的心中有信仰，有因果观，自能将人生当如行云流水，眼前不以物喜，不以己悲，不因一时耀眼光环而狂傲，不因瞬间挫败打击而低迷。太过在乎必有牵累，太过执着自受羁绊，不如抛却种种杂念，自求随心。

所谓“一炷清香不如一瓣心香，一束鲜花不如一脸微笑，一杯净水不如一念净信，一串佛珠不如一句好话”，心中无碍，慢慢去染成净，那也就是心亮的时候。