点智慧：如何不动摇？

“不被环境所降伏，就是有能力转境…”

星云大师说：分享故事：塞尔玛的内心很痛苦、烦恼。她随着丈夫从军，部队驻扎在沙漠地带，住的是铁皮房，与周围的印第安人、墨西哥人语言不通；当地的气温很高，在仙人掌的阴影下都高达摄氏45度以上；更糟的是，后来她丈夫奉命远征，剩下她孤身一人。所以，她整天愁眉不展，度日如年。无奈中只得写信给父母，希望早日回家。

久盼的回信终于到了，但拆开一看，她大失所望；那封信里只是一张薄信纸，上面短短几行字，这几个字是：“两个人从监狱的窗户往外看，一个看到的是地上的泥土，另一个看到的却是天上的星星。”

她刚开始非常失望，后来她终于从父母的来信，发现自己的问题所在：她过去习惯性地低头看，结果只看到了泥土。但自己为什么不抬头看呢？抬头看，就能看到星星！而生活中一定不只是泥土，还会有星星！自己为什么不抬头去享受星光灿烂的美好世界呢？

她开始这么做了。由于她心念的转变，她主动和印第安人、墨西哥人交朋友。这些人都十分热情，还送给她许多珍贵的陶器和纺织品；她开始研究沙漠中的仙人掌，一边研究，一边做笔记。她开始欣赏沙漠的日落日出，感受海市蜃楼，享受新生活给她带来的一切。

渐渐地，她发现自己每天彷彿置身于欢笑之间。她回到美国后，根据自己这一段真实的内心历程写了一本书，叫《快乐的城堡》，引起很大的轰动。

境界

分享一首偈：“心随万境转，转处实能幽；随流认得性，无喜复无忧”；《传法正宗记》（北宋佛日契嵩禅师所撰）里的这首偈，告诉我们如何处理及转化外境。“心随万境转”，对一个没有修行的人来说，所有一切的外境，都很容易动摇我们的内心。例如，遇到好的境界就欢喜，遇到不欢喜的就讨厌，有的人一到陌生的环境，他不习惯、不适应，这就是对境界没办法处理。

一个心理健全的人，他可以随缘，可以随顺。有修行的人，则能够心随万境转，不管面临什么样的环境，自己都不会受到影响、动摇。

积极

“转处实能幽”说的是，不管万境如何变化，我们能够随缘而转，转到山穷山尽疑无路，自然柳暗花明又一村。对生命中的任何变化，学习以随顺当下因缘的态度去面对，心就不容易波动起伏，就不会常常忽喜忽悲、计较分别，没有一刻安宁。

“随流认得性，无喜复无忧”的意思则是，我们虽然随着环境流转，但是只要看清楚自己的心，看出自己的本来面目是什么，就能够“无喜复无忧”，就能非常自在、清净和圆融，不会有计较，当然也不会不自在。

生活在瞬息万变的世间，这首偈对于我们如何能安心，提供了简要的开示。就像故事中的塞尔玛，选择事情的消极面，她看到泥土，而选择事情的积极面，她找到了星星。