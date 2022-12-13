“做一天的人，就要尽一天的人道…”

星云大师说：分享故事：有一次，哀公问孔子：“到底是聪明有才智的人比较长寿，还是心地仁慈、厚道的人比较长寿呢？”孔子答：“寿命未到、却自己折损掉的人，有三种死：一、起居无定时，饮食没节制，时常让身体过度疲劳或无限度地放逸。这些都是因自己不懂得爱惜身体，使其受到损伤，这样，疾病就可以夺去他的性命。二、居下位的人却无视君王，以下犯上；对于自己的嗜好欲望，不肯节制，贪求无厌。这样的人，刑罚也能夺去他的寿命。”

孔子继续说：“第三种则是：人少却去冒犯人多的人；自己弱小，还要去欺辱强大；忿怒时不懂得克制自己，意气用事；或者不自量力，不计后果地行动。这样，刀兵战事就可以让他夭折。像这三种情况：病杀、刑杀、兵杀是死于非命，也是咎由自取。”

孔子最后说：“而仁人廉士，他们行动有节，合乎道义，喜怒适时，立身行事有操守，懂得培养自己高尚的性情，这样他们得享长寿，不也合乎道理吗？”

立德

我们活着的意义，就在于付出。人生的价值不在于活多久，而在做了多少事，如果没有将生命的良能发挥出来，活得再久也没意思。平常我们为了这个肉体生命，给它营养、运动，种种的爱护，希望长命百岁，可这是一般人所希求的寿命。但是，它究竟是有限的，到了百年以后，衰老的身体就不是我们的了。

而我们更应该重视的，是事业和言教上的寿命，比如说开创事业，福利邦梓，泽被社会人群，又或是从事文化事业，把真善美世代地传阅下去，这就是利世利人的功业。所谓“立德、立功、立言”，言教上的寿命，也能够超越时空，是一种真理和道德的传递。

无量

以佛教来说，生命没有“七十古来稀”，也没有刚开始；生命就像一个圆，沒有所谓的起点、终点，而是无始无终的。而人活在世上，不可能长生不死，但如果我们能证悟不死的生命，才是一种无量寿的长寿：人的躯体是有为法，是有生有灭的；但是生命、心灵是无为法，可以无量寿。

“无量寿”是阿弥陀佛（在大乘佛教信仰中，他是西方极乐世界的教主）的名号；阿弥陀佛不但是无量寿，又叫无量光。无量寿是超越了时间；无量光是超越了空间。如果我们能把我们的精神、智慧、贡献，都流入到无限的时空中，我们不就是无量寿了吗？

人的寿命到底有多长？我们能随缘自在，活到适当时刻就好。我们也不要去挂碍可活多久，做一天的人，就要尽一天的人道。