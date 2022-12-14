“一定要在佛像身上开光吗？”

星云大师说：分享信息：据记载，人间的第一尊佛像，即是用旃檀木雕刻而成的，木雕可谓佛教造像中最重要的一种表现方式。中国自古重视木雕传统工艺，木雕佛像伴随着佛教的发展，一直以来为信众所珍视。而木雕佛像也大量的流传到海外，被各大博物馆争相收藏。

佛像、佛画与佛教一样，源于印度，兴于西域，而盛于唐代。鸠摩罗什、法显和玄奘的东来与西行，从古印度请回为数众多的佛像和佛画，更由遣唐僧等携至东瀛，传智灯之长焰，皎幽暗而恒明。

扫除

唐朝裴休宰相，有一天请黄檗禅师到家里为佛像开光，禅师对他说：“何必一定要在佛像身上开光？何不在自己的心上开光呢？”可见得，禅者向来是以开启自己的心地之光为要。就好比《金刚经》说：“若见诸相非相，即见如来”，我们自己就是佛，开发自己本具的佛性远比为外在的佛像开光更重要。

换句话说，开光是借助佛的力量，慈悲加被，开发我们的心地，让我们照见拥有心中无限的宝藏，例如：欢喜、智慧、发心、信仰等，能不断的被开发出来，进而与我们内在的佛光相辉映。

因此，开光名义上是替佛像开光，实际上是为自己开光。甚至时到今日，也不只为自己开光，普世都需要开光。我们如果能扫除心地贪、嗔、痴烦恼的黑暗，开启戒、定、慧之光，进而让人也同处在光明之中，人间即为善美的净土。

共生

自己的心地，要如何开光？四点分享：

一、人我因缘之光：社会上，人我相处若能立场互调，视人如己，就能化解鸿沟，同体共生；就像是在室内点亮了一盏灯光之后，又再点亮另一盏灯，光和光之间，并不会互相排斥，反而更加明亮。

二、万物共生之光：宇宙世间，所有一切有情生命，乃至大地山河，都有一个共同的生命，彼此相互依存，大家相互尊重、包容，世间将是何等美好！

三、众生本性之光：众生本是一体，只因个人的私欲而有斗争。若人人能从小我中再扩大，与一切众生结合在一起，人人有情有义，世间也就太平了。

四、世界和平之光：由于人心的不能包容异己，和平之路走来也就特别艰辛。因此若能开启世界和平之光，让世界光明起来，继而大家跟着世界一起放光，也就可以成就一个无我、慈悲的和平世界了。