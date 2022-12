世界杯与电影,先追哪个?当然是世界杯。

还好电影试片与亚洲片的记者会,都是安排在早上或晚上8时30分之前,鲜少在午夜,我还能追球。不过12月6日晚上11时西班牙对摩洛哥时,差一点无法顺利追球,因为好莱坞猛片《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way Of Water)安排全球媒体视讯访问导演与演员,访问比原定的时间稍微延迟,眼见时间一秒一秒地流失,访问还没开始,真是急坏了我。