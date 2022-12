英文有句谚语“You can't teach an old dog new tricks”,字面意思是你很难教上了年纪的狗狗新把戏。小时候养过狗,对这句话算有过切身体验。当时我们一家人对养狗这件事毫无认识,有人赠狗,我们就让它跟着我们吃人的饭菜,也没在它年幼时教它如何如厕,带它到外头去跑跑健身。年过一年,把狗养成一只在家里到处乱大小便又不敢外出的御宅犬。待它有了年纪后想训练它已为时太晚,苦了整天要清理狗排泄的老妈。