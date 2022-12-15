点智慧：和优秀的人在一起

“习惯、思维是会传染的…”

星云大师说：分享新闻：中国深圳南科大有个宿舍，宿舍里来自不同城市的四个人，全都上了世界级名校。当记者询问他们是如何做到的？他们异口同声地说：“我们都是在互相监督自律性，每天都会督促对方；只要有一个人先起床，其他人也会跟着起床。如果有人赖床，大家都会批评。而在学习方面，我们属于不同科系，但都会相互鼓励，为对方加油，生活中遇到难题，大家也会毫无保留地帮忙。”

记者又问：“学霸有天生的吗？”他们笑着说：“也许有吧。但我们更多的人只是普通人，我们在生活中寻找共性，我们在学习中寻找窍门，成功的路没有捷径可走，但却是有方法可循的。”

默化

熏习是一种感染力、一种影响力。《三字经》说：“人之初，性本善；性相近，习相远”、儒家所谓“近朱者赤近墨者黑”，这也是熏习的力量。

就像“久入芝兰之室而不闻其香，久入鲍鱼之肆而不闻其臭”，跟随蝴蝶走下去的人，看到的是芬芳的鲜花；而跟着苍蝇走下去的人，只能到达肮脏的沟渠。佛教认为，熏习就是透过眼耳鼻舌身心向外接触境界，然后在八识田中留下种子，待因缘成熟，就会表现在外，成为言行举止的一种惯性，称为习惯，又称习气。当我们身边的朋友都是正能量的人，潜移默化，我们对待生活的态度、为人处事的方式也会变得乐观积极。负能量的人会潜移默化地伤害别人，我们要做的，就是不被他们影响。

意识

我们认识了熏习的力量，便应该不断地提醒自己，平时要养成良好的习惯，要忆念好善美的人与事，如此才能留下善美的种子；有了善因业种，人生定有善缘果报。

佛教指“般若的能量”，通俗一点来说，就是智慧的能量。这在生活中又要如何展现呢？我们可以说一句智慧的语言，让人解开迷惘，终生受用。

我们能在生活中这样处事，就可以慢慢泯灭人间的是非人我，日常中多几份逍遥自在；有这样的般若的能量，我们还可以消除人间的痛苦厄难，有时这样的事还是在无形中发生，就好比我们能在不知不觉中化解厄运一样。

我们做人，“心、意、识”在不断地交流，成为我们一切有情心理活动的现象，业果缘起，循环无息，我们都应在现实行为中多多努力。