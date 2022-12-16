“能为社会留下慈悲…”

星云大师说：分享《世说新语》里的故事：大将军桓温（东晋重要将领及权臣）在北伐时路过金城（中国古郡名），见到自己早年栽种的柳树，曾经细小的树苗，已有十围那么粗了。桓温不由自主摩挲着树干和枝条，泫然泪下，最后留下了一句千古感喟：“木犹如此，人何以堪。”大意是说：树尚且如此，人又怎么能忍受（岁月的消磨）呢！

主人公没对“时间”点名道姓，他只谈树和人这样真实的存在，由此有“岁月不饶人”的感叹。

启发

如果历史随着时间湮灭，就如同人生的一期生命这么短暂，实在可惜。有人会问，一般的小市民又可以做些什么，留下历史的刻印呢？在佛光山，我们都希望能为善心人士留下历史，对于信徒过去所做的功德善举，我们替他留下痕迹，让后来的人知道他的善良与发心，这就是为他、为后人留下历史功德。

一些非牟利团体，或者宗教组织兴学，他们就在校园里树立一片纪念碑墙，刻上参与者的名字。许多碑文的材质是石头，随着时间的推移，在历史的长河里，必定能持久的保护这些为教育做出贡献人士的功德史，让它能长久的作为后世子孙的典范。

我们从一出世到老去，美丽也随着岁月消逝，就如同一朵鲜花，盛开时被插在头上，枯萎了就弃之于地，可是，只要我们愿意发心，为社会贡献自己一点力量，是能够有启发后世的作用的。

惜时

人不一定要拥有一时的、有限的金钱财富，最重要的是拥有时间、安全、因缘，以及无限的希望与未来，这才是人生应该拥有的定位。

佛经说：“生命在呼吸间。”有时间才有生命，没有时间就没有生命，所以有时间的人要爱惜时间，爱惜时间就是爱惜生命；不守时，不惜时，浪费时间就是浪费生命。中国俗谚有句话说：“阎王叫人三更死，绝不留人到五更”，所以当我们拥有时间、享有生命时，就要好好利用时间，为人服务、奉献，让生命发光发热。