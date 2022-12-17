“是非，常因说者、听者、第三者无心地搬弄而恶性循环…”

星云大师说：分享故事：《左传·黄泉见母》记载，郑庄公（春秋时代郑国第三任君主）的母亲欲协助弟弟太叔段，谋取郑庄公的君位。不料消息泄露，太叔段兵败，拔剑自刎。郑庄公一怒之下，将母亲软禁，发誓“不到黄泉，绝不再见！”可这句说的太满的话，不久就让郑庄公苦恼不已。郑庄公是个孝子，不消几日便思念母亲，但身为国君，又一言九鼎，不敢轻易食言。

最后郑庄公只好听从颍考叔（郑国大夫）的建议，挖一地道、找到泉水、盖上地宫，在地宫里与母见面，就如同黄泉见母。堂堂一国之君，却要在地道与母亲见面，可见，说话太满易生事端。

轻诺

有句话说：“夫轻诺必寡信，易必多难”；意思是：生活中若是轻易许诺，结果肯定是难以兑现的，因为我们把事看得太容易，困难也会跟着来。

当然，一些人会认为，我们平时的言谈说说笑，又何必太认真呢？其实，只为了讨人欢喜、投其所好，常常虚伪不实，久而久之，我们的信用也将打折扣，这样也是自损人格的。所以，我们说话切莫太满，但留三分余地，这样才能少犯错，不给自己惹来麻烦。

是非

说话的真正技巧，并不在于把话说多，而在于把话说对、说巧。我们经常遇到一些好讲话的人，一知半解，胡天胡地的乱说，给人没有不听的自由，其苦真叫人难以忍耐。相传苏格拉底善于演说，以如何讲话教人，每月学费十元。一天，一位青年前来请其教导演说，并说明演说如何重要等等。苏格拉底等他说了半天后，向他要两倍学费，青年问为什么？苏格拉底说：“因为我除了教你讲话以外，还要教你如何不讲话。”这是给说话啰嗦、喜欢把话说的太满的人一个很好的训诫。

与人相处，讲话是很切实际的修行，语言的赞美是一种布施。是非，常因讲者、听者、第三者无心地搬弄而恶性循环。我们都知道“谣言止于智者”的道理，彼此能聚在一起，千万不要逞一时口舌之快，而破坏那份难得的因缘。