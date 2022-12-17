四季入夏的国度也是有雨季的，今年的雨季似乎来得特别早，隔三差五天空就淅淅沥沥的下起雨来，习习凉风，像南国的秋季，只是树荫依旧一片青绿。

有时候是绵绵细雨，走在路上若是神游太虚，则不易察觉，只不过回过神来的时候，面部微微湿润，倍感清凉；有时候是突如其来的阵雨，依旧阳光灿烂，以为是个明媚的晴天，可以山间漫步，绿地野餐，一颗颗珍珠般的水滴始料未及的从天而降，令人闪躲不及，纷纷狼狈的挤进遮风避雨的地方。看着这短暂的大雨磅礴， 不稍一会，雨便停了，仿佛和世间开了个玩笑，挥一挥手，带来一片云彩，若是运气好，还能遇到一道烟雨朦胧下的彩虹， 心中不由感激这突如其来的馈赠。有的时候，则是闷雷阵阵，接着乌云蔽日，微明的天空渐渐暗淡下来，风将道路两旁的植物吹得沙沙作响，甚有些秋风萧瑟的感觉，伴随着屡屡愁思，实在是不合适心情郁闷的人。这不过是前奏，闷雷过后，雨滴如交响乐一般在闷雷的指挥棒下从轻微起舞，很快噼里啪啦，音乐会正式拉开帷幕，雨水毫不留情的洗刷着道路以及不巧路过的人们，若不及时狂奔，很快便成了个“落汤鸡”。但也有不少怀着童趣的人，踩着积水，倍感愉悦，这大多是孩子和少年，而忙碌的人们则避之不及，唯恐乱了仪容。