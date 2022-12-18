“世间没有一切是完美的…”

星云大师说：分享故事：富人遇到问题寻求智者的帮助。

他问：“我终其一生赚了无数的钱财，现在已是小镇上的富豪了。可是，我发现自己的孩子根本没有能力守业，我很担忧。”

智者说：“你看看身边的那棵树，它长了几十年了。刚开始种时，人人都认为它不能顺利活下来，所以总是给它浇水施肥。到最后，会有什么结果呢？”

富人答：“一棵小树，如果要求得过分苛刻，认为它非要象老树一样屹立不倒，这根本不可能。过分浇水施肥，只能是适得其反。”

智者说：“看来，你明白了。树也好，人也罢，没有一切是完美的，没有一切是能顺从人的心意的。不过，我们能接受不完美，并且让它顺其自然发展，这才是它本身的发展趋势。”

智者最后对富豪说：“你既要求自己有钱有势，又要求孩子能继承家业，发扬光大。这不就是一种过分完美的想法吗？

人世间的事，禁忌太全。如若过分追求圆满，反而过犹不及，走向反面啊！”

欠缺

有些人希望自己能有完美的人生，而不要有所欠缺。但是这个世上，真有真正的完整无缺吗？苏东坡说得好：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。”人生就因为有些缺憾，才懂得珍惜，懂得努力，而也在期待更圆满的过程中，希望无穷。

我们做人处事，最紧要懂得两个道理：一、物忌全有：一个人什么都有了，什么都俱全，有时也会茫然若有所失。因为接下来不知还有什么需要用心奋斗的。我们能做到物不求全，反而有努力的空间及趣味。二、心忌全满：所谓“满招损，谦受益”是人间至理。一个人志得意满，易起高慢之心，别人的劝诫，任何教诲、训示都容纳不了。我们的心如果太满了，就只能故步自封，难有什么进步。

全心

求全是不容易的，就算是全心全意、全力以赴，也可能是全盘皆輸。但只要我们有气魄、有胸襟、有能力，无论做什么事情，就有可能委屈求全了。全是一个美好的人生境界，我全心为你，我全心满意，我凡事都能全始全终。我们不一定要做乾隆皇帝的十全老人，但我们至少在身心、理念方面，都能十全十美。懂得求全的人，也就距离完人不远了！