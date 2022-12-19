“罪性本空，是由心的造作而有…”

星云大师说：分享故事：一人触犯国法，被官府砍断手脚，抛弃于郊外，佛陀得知消息，心中不忍，去看这名手脚被斩断的人。佛陀弯下身躯，用双手抚摸着两眼无神，全身颤抖的残障人。佛陀慈柔的问：“你感到哪里不舒服吗？”佛陀的眼里没有是非善恶，没有差别好坏，眼神也充满了平等。

失去双手双脚的人，眼泪倏然而下。他哽咽地说：“我此刻正饱受着身心饥渴的苦，像我这样身心污秽不堪的人，値得佛陀您对我的关怀吗？”这时，佛陀缓缓的说道：“罪性本来就是不存在的，是因为你的心去分别、去造作、去妄想，才发生这许许多多的业果。如果没有这个差别的心，又哪里来的罪业呢？所谓罪者，罪不罪，不可得啊！”

六尘

这是《三时系念》里的一段偈颂，对于我们忏悔灭罪，有最直接的体认。我们平时在生活中，造的罪业很多，如：不应说而说错话，不应做而做错事，不应得罪而得罪他人等，人有了千般的惭愧、懊悔，可以用忏悔的法水，来洗涤内心的罪恶。

人非圣贤，知过要能改，佛门里不怕犯罪、犯戒，怕的是不肯忏悔改过。从事相上来看，我们造了什么罪业，当然有不好的果报，但是就罪的本体而言，罪性本空，是由心的造作而有，故“罪业本空由心造”。

如果能将这颗妄心灭除，“心若灭时罪亦亡”，一切的是非、得失、荣辱都放下，哪里还有什么罪业呢？当我们的六根接触六尘（佛教用语，指我们眼睛所看到的景像）时，而我们又了解一切事物的本性，心中没有了种种的爱恨、取舍、分别和执着，这时，我们当下都是无自性的，能有这样的观察，就不会被境界所转。

忏悔

再分享故事：有个小偷，偷了邻居五十两银子。二十年后，他有钱了，想把银子还给邻居，可是邻居早已经往生，只好将钱还给他儿子。儿子不肯接受，邻居惭愧的说：“二十年前，我偷了你们家的银子，这些年来我一直感到忧愁不安，就像住在心牢里服刑一样，请你救救我，一定要将钱收下，不要让我继续受苦！”

一个人做错事，即使逃得过法律的制裁，也逃不过良心的谴责。在还没有达到心亡罪灭、人我双亡的最高境界前，是不能安心的。如何忏悔？可以在师长亲友或佛菩萨前，诚实真切地发露自己的过错，或者用心做善事，将功赎罪忏悔。