“分化的思想，只会导致纷争…”

星云大师说：分享信息：非洲野犬是少有的犬科动物之一，同时也是非洲独有的物种。在大草原上，非洲野犬的地位仅次于狮子和鬣狗，而它们最为厉害之处是，只要其中一只受到攻击，犬群随即同心，奋起驱逐敌人，因此即使是狮子见到它们集体成群时也不敢轻易侵犯。反观斑马、羚羊、梅花鹿，由于不能同心，所以一遇到狮子、花豹等强敌，很容易就会成为它们饱餐一顿的猎物。

现在的世界，我们看到一些国家或组织，领导的组合都是因为异见、异心，所谓“各怀鬼胎”，往往成就有限。如果彼此能放下政治上或者是个人的成见，多为国家、组织着想，就能众擎易举做出对大众有利的事，这靠的，就是大家一条心。

认同

人常因为彼此的不同而产生情结，其中又以族群问题最甚。其实，生长在同一片土地上，说着共同语言，有着共同文化，何必画地自限呢？我们认真地想想，瞎子、聋子、跛子，要能同心，才能逃出火宅；资本家和劳工，要能劳资合作，才能赚钱。我们看一群小小的蚂蚁，大家忙碌的搬运粮食，由于牠们懂得集体创作、重视团队精神，所以在彼此一条心的努力下，就能储粮过冬，就能无事不办。

因此，吾人对族群要有整体的认同，同心同德，群心群力，才能发挥更大的力量。分化的思想，只会导致纷争、战斗，对人心社会并非善事。

大局

所谓一条心，并不是要全国人等、全体人等、全家人等，只能有一个要求；其实人各有志，各有各的要求，这在所难免。但是要有大体的共识，要以大局为重，所谓“放弃小我，成就大我”，那就是同心了。

国家的政要，尽管党派不同，但是为国的理念要同心；一个团体，就算利害关系不同，但是为了团体的发展大计，想法要相同；宗教的教派，在理念上可以不同，但是共同的信仰、共同的发展要相同。所谓“兄弟同心，其利断金”，既然同一个宗派，同一个团体，怎么可以有很多不同的计较呢？“不怕虎生三个口，只怕人怀二样心”，可见同心是多么重要了。