点智慧：贪字如何解？

“不知贪欲起于何，因忘自性弥陀佛…”

星云大师说：分享故事：寺院的新住持，接任没多久，就觉得自己变了，感觉很挣扎。他去请教师父：“我当了住持后，就是觉得贪心与日俱增，因为寺院需要这个、需要那个，希望信众多一些，香火钱多一点，让我们的弘法事业可以开拓，这是我以前当弟子时无需考虑的，所以让我很苦恼，我是不是越来越贪心？”

师父笑着对他说：“其实，追根究底你只要问自己一个问题，你所做的一切决定，到底是为了寺庙，还是为了自己？你是希望成为让无数人称赞的住持，让自己觉得高高在上？还是说你的发心就是为了弘扬佛法？如果一切都是为大众设想，那就不是贪了。可如果你的一丁点决定都有为自己着想的成分，那么你就是贪啊！”

住持听了恍然大悟，但还是有一处不明白：“可一些事情的决定，处于模糊地带，好像是为了大众，又须用上自己的身份，那么，这算是贪心吗？”师父说：“一个有智慧的人，绝对不会自欺欺人。到底是不是贪心，你最终要交待清楚的，还是你的良心啊！”

初衷

只要是贪，都是不好的心态，不会因我们所贪着的东西种类不同，而有好坏之别，因为不管我们贪的是什么，都是额外的追求。当我们为自己的利益而贪时，成功时会得意忘形，失败时则觉得心有戚戚焉，害怕被人指指点点。像这样患得患失的情形，就形成烦恼，所以说，有贪念必然生烦恼。相反的，如果做事的初衷就是为大众、为社会，并且在行事的过程初心不忘，那就是有智慧。

就像社会上有一些人以私心行善，让大家误以为他慈悲，可重视的却是自己的付出有没有人知道，自己的名声有没有传出去，这样的人，就是难脱一个贪字。

自性

而我们到底是不是贪着，就看我们自心的表现。我们的心可正可邪、可真可假、可染可净、可迷可悟、可圣可凡…可如果我们在生活中，能够自我肯定“我是佛”，就能懂得心佛众生，三无差别，那么不但人我是一如的，甚至山河大地、情与无情，都是我心中的众生，我都应该尊重和包容。

如此一来，就能把自己的心管理成“我看花，花自缤纷；我见树，树自婆娑；我览境，境自去来；我观心，心自如如”，当下就能认识自己，就是自我管理成功，也就能明白“诸苦尽从贪欲起，不知贪欲起于何，因忘自性弥陀佛，异念纷驰总是魔”的道理啊！