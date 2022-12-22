“六根门头，要时时把守好…”

星云大师说：分享故事：云门禅师（唐末五代时的佛教僧侣）去参访汾阳无业禅师，到了道场正是薄暮时分。云门使劲敲门，好半天知客师父来应门。云门道明来意，抬起脚正跨入门槛，知客师父出其不意用力关门，把脚压在里面了。云门叫着：“哎哟，好痛！”知客师父佯装不知：“谁在喊痛呀？”

云门说：“师父，是我啦！”知客师父说：“你在哪里呢？”云门说：“我人在外面。”知客师父说：“你人在外面，怎么会痛呢？”云门答：“因为你把我的脚关在里面了。”知客师父一听，大喝一声：“你还有里面、外面啊！”

云门被压断了一条腿，却截断了虚妄纷纭的世界，证悟了内外一如、平等无二的道理。

开光

每一户人家都有门，门里门外大不相同。门，要遮风避雨，保障居住的安全。家是安乐窝，家里的东西都是我的；门外风雨满天，门外的东西属于他人所有。陶渊明在《归去来辞》说：“园日涉以成趣，门虽设而常关”；门，要可关可开。开门迎客，开门就教，开门才能走入人群，开门才能走向社会，才能走往未来。

各个宗教都有为众生敞开解生命疑惑的大门，佛教也一样，但是有人急忙走进山门，过不了多久，又急忙走出山门。所以在寺院的山门有一个对联写着：“问一声汝今何处去，望三思何日君再来？”横批则是“回头是岸”。

我们要对生命有新体悟，最要紧就是能打开心门，心门能开，才能接受，也才能改进自我。但社会是个大染缸，我们处事，也要门当开则开，当关则关。尤其我们的六根门头，要时时守好，所谓“六根门头尽是贼，昼夜六时外徘徊，无事上街走一回，惹出是非却问谁？”；心门不关好，小偷进来，盗走功德法财事小，有时惹祸上身，陷入绝境，万劫不复，岂能不慎？

因缘

门里门外，看的也是考生。考试的窄门，总会有些人中选，有些人落榜；跨进门槛的人，并不意味成功的一生，被摒在外的人，也不注定永世的失败。而我们能做的，就是祈求金榜题名的考生，让他们将来有良好表现，能奉献自己的所长，能成为国家的栋梁。我们也要祈求覆护名落孙山的考生，让他们记取教训，不气不馁调整脚步；让他们了解因缘，还会有再起的机会。

我们的人生，经历的不就是一场又一场的考试吗？考试“考”的，也是我们的因缘；所谓“诸法因缘生，诸法因缘灭”，在缘起缘灭的世间，每一次的经验都是前进的基石，每一次的成败都是未来的借镜，重点是我们不要胜骄败馁，要用正确的观念看待因缘。