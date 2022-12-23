“上天言好事，下界保平安…”

星云大师说：分享信息：昨天（农历壬寅年十一月二十九号）5时37分冬至来临，华人民间有个习俗，每到冬至过后都会送灶，也就是把灶神送上天去。通常在灶神像的边上都贴有一副对联，写着：“上天言好事，下界保平安。”所以，又有送灶神要用糯米汤圆作为供品的说法，因为汤圆有黏性，能把灶神的嘴黏住，请灶神上天时不要随便乱说话，守口如瓶，尽量报告人间的好事。

有这么一则趣谈：一年，灶王爷遵循往例，上天去向玉皇大帝拜年，并且报告人间发生的事情。灶王爷一见到玉皇大帝就说：“玉帝，小臣来拜见您了。”玉皇大帝一看，心想：这个白面书生，过去怎么都没有见过？就问：“你是谁？跑到这里做什么？”灶王爷答：“您连小臣都认不得了吗？我是人间的灶神呀！”

玉帝听后大怒：“灶王爷是个黑脸，你这个白面书生竟敢冒充灶神来见我？”这时，灶王爷说了：“您有所不知，现在的人间很进步，和往昔不同了，以前是家家烧木柴、煤炭，薰得我满脸乌黑，现在户户都是使用煤气，没有半点烟雾，我的脸当然就变得白净！”

亚岁

所谓“天时人事日相催，冬至阳生春又来”，冬至是华人重要的岁时节日，古代民间有“冬至大如年”之说，其节日习俗传承已近3000年，是中华民族宝贵的非物质文化遗产。阴极之至，阳气始生，日南至，日短之至，日影长之至，故曰冬至。冬至又被称为亚岁，一是说明年关将近，余日不多；二是表示冬至的重要性，意思是仅亚于过年。

人们最初过冬至是为了庆祝新的一年的到来。古人认为自冬至起，天地阳气开始兴作渐强，代表下一个循环开始，是大吉之日。因此，后来一般春节期间的祭祖、家庭聚餐等习俗，也往往出现在冬至。把冬至作为节日来过源于汉代，盛于唐宋，相沿至今。

平常

冬至的到来，从养生的角度来说，具有重要意义，那就是提示我们要以平常心养生。平常心就是，对生活中的种种遭遇，都能平常看待。如同四季运行，春生夏长、秋收冬藏，四季虽然循环不已，但地球本质上并没有什么变化。

我们的人生有不同的遭遇，或顺或逆，虽然有时自己会感到难以理解，但是后来看来，之前的一切，也不过如此，所以就可以用平常的心态，看待人生。平常心是最好的营养，我们能以平常心面对生活，自然不会有太多郁闷的情绪。