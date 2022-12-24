“做人，也要像放风筝一样…”

星云大师说：分享信息：1752年，富兰克林与儿子威廉在一间四面开敞的木棚里，利用风筝进行引接雷电的实验，当闪电击中风筝后，他们父子看到绳上纤维竖起，富兰克林摸一下，突然指尖与系在风筝上的钥匙间发生火花，左半身麻了一下，富兰克林兴奋地告诉儿子说：“这就是电！”

今日世界的光明，是从放风筝所获得的灵感；放风筝启发了富兰克林发现电力，对人类的贡献不可谓不大。

启发

每个人应该都有放风筝的经验。放风筝是儿童的游戏，能够启发儿童对宇宙时空的认识，对风向动力等相关知识的充实。放风筝，首先需要有空旷的空间，才能观察风向，尽情的逆风奔跑；透过风向，借力使力，风筝才能冉冉升空。放风筝，往往不是一次就能顺利飞升，必须耐心地一次又一次重来，不怕辛苦，不怕失败，反复的勇于尝试，才能成功。

放风筝，要掌握线，才能控制风筝。断了线的风筝，固然一去不复返，但是有时候，线拉得太紧，或是放得太松，也不容易升空，所以要收放自如。

做人，也要像放风筝一样，能放能收。平时我们说话，说出口的话要能兑现；投资事业，也要能回收成本，因此要做市场调查，否则蚀本了怎么办？

在面对亲人朋友的逝世，我们也可想象他们已如飘扬的风筝，假如有根线把它拉住了，风筝就会一直挣扎；我们在世的人，应当祝福它、放下它，就让风筝自在地飘到它该落地的地方。

收放

对于孩子的教育，管得太多会逆反，甚至形成孩子依赖而不主动思考；可大人也不能完全放手不管，任由其发展。这其中的奥妙，就有点像放风筝，拉得紧，它飞不起来，松手不管，它又会随风而去。我们只有拿好线，让它随风舞动，越飞越高，与此同时，我们手里的线也要慢慢地放长。

如果遇到大树等障碍物阻拦，就得慢慢地将线收回一些，绕过障碍继续飞。这种收放之间的学问，就像对孩子教育的严和宽一样，和他们的互动就要做到张弛有度。