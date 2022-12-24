她穿狐皮裘，在圣诞树旁的金铃下回眸一笑。节日铃音，芳华如斯，也随之艳灭光消了。

有人清理书桌，把这套三家评本寄给我——总共护花主人、大某山氏和太平闲人这三位评家，书还包得很好：这红楼梦，喜欢的人看千遍也不厌倦。里头有人物绣像图，线描的每一章回情节，陈旧古老的色相笔法，拉开大观园连页的绘图，亭台楼阁，繁华虚幻却让人相信是真的，在其中的十二金钗也想必活生生的，在怡红院、蓼风轩、藕香榭、紫菱洲出入，等同隔绝的乐园一般，宝玉在这里也像是处在女儿香里，一颗颗未曾沾尘的珍珠光华灿然，姑娘也好，丫头也罢，纵然以后有不同的收场，都是花开一时。眉批评语也许隔了年月，可看可不看。但是对于红楼的想象，时间推移久了，则更加扩大，瑰丽的图影无边无际。偶尔会看到民国时的红楼年画，有些把潇湘妃子和名旦梅兰芳面貌画得一般无二，京剧里红楼戏码很多，什么俊袭人，晴雯撕扇，瞩目的自是葬花的黛玉。分庭抗礼的是宝钗扑蝶：当年的香烟广告，高手绘图的月历，宝钗高高不成比例的腰肢，粉红绯绯，做个身段亮相似的，举扇作扑打蝴蝶的样子，而且是玉色蝴蝶——红学专家也就下个注脚，玉是宝玉和黛玉，宝姑娘扇子出击，意在二人。后来的年画，少不了宝黛初会，或者宝玉夜探潇湘馆，图画用色之华美艳丽，一派富贵气派：怡红公子手持灯座，举起，照亮眼前人，黛玉坐着，略为斜身回头，见是他，不禁微笑。一切背景陈设都隐隐带着温柔暖意，是春灯玉人，是两心相知。那种气氛，兜转寻觅，也就是来自越剧红楼梦，徐玉兰王文娟的版本了。多年前的观影印象，是那些女眷的口吻，金采风饰演的凤姐儿，声声“老沓沓”，意即老太太。江南地方的戏曲其实也很家庭伦理，以后的光影版本几乎依据这个路线。