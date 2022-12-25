“永远心安地活着…”

星云大师说： 分享故事：老华侨回乡，约了小学同学阿土欢聚，吃饭间便问阿土生活过得怎么样？阿土叹口气说：“我是种田人，一年到头辛苦干农活，就是赚不到大钱，买不起大鱼大肉。那里像你能出国赚大钱。”

然而，老华侨看到与自己同龄的阿土，不仅有副结实健壮的好身体，而且看起来要比自己年轻得多，心里十分羡慕。老华侨不由向阿土倾诉自己的苦衷：“我出国经商，确实赚了不少钱，但却弄得身体大小病都有，而且因为和家人少见面，关系也疏离不少。平时我求神拜佛，寻医问药，只想有个好身体颐养天年。另外也常向菩萨许愿，希望一家人能和气平安，那就好了。”

阿土想想也是：“我虽没什么钱，但家中父母双全，妻子儿女健康，全家能温饱，关系融洽地生活在一起，就是赚大钱了啊！”

十善

潮汕地区有句俗语，“平安当大赚”，意思是一个人如果平安无事就等于赚了大钱，也就是说，平安是人生最大的财富。也许有人会认为这只是一种自我安慰，人生兢兢业业，不就是为名利吗？可人生短短几十年，我们能争取多少名利？能够平平稳稳，平平安安已是大福分。老一辈人就说了：平安是福。平安，比什么都强，人生平安就是福气。

然而，平安不是从天而降，也需要我们自己去争取。如何争取？受持五戒、奉行十善是最好的方法。受五戒是不杀生、不偷盜、不邪淫、不妄语和不饮酒。

而十善是五戒的扩大：身业修持不杀生、不偷盗、不邪淫；口业修持不妄言、不两舌、不绮语、不恶口；意业修持不贪、不瞋、不邪见，能够做到这些，就可以让我们免除烦恼、恐怖，获得身心的自由、平安、和谐与快乐。

安心

现在我们的社会，普遍有种不安定感，这是人自己形成的。所谓平安，有心理的、生活和生命的平安。如果我们心不安，很容易就被环境牵动，接着影响生活不安，最后可能连生命也不安稳了。学习安心的方法，一是我们要去正视和面对现实，能够提起勇气面对，问题也能慢慢解决。

第二是我们要有信心，不要对生活环境感到悲观，能够怀抱希望正面迎击逆境，我们的人生也会跟着改变。第三则是，不管遇到什么事，我们都要心平气和地处事，能够把自己的情绪控制好，我们也就不容易得罪人，人的问题处理得好，坏事自然不会找上门。