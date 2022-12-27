“送礼重在欢喜和适当…”

星云大师说：分享信息：昨天是节礼日（Boxing Day）。节礼日的由来众说纷纭，最早可考据的资料来自1830年代出版的《牛津英语辞典》，当时的解释为：“圣诞节后的第1个平日，被当作假日，且邮差、童仆和各类佣人期待在这天收到圣诞礼物”，而关于圣诞礼物的习俗则要追溯到17世纪。

英国知名日记作家皮普斯在1663年12月19日的日记中提到节礼日送圣诞礼物的习俗，当时的英国人会在节礼日给商人礼物或金钱，感谢一年来的服务，而仆人在圣诞节当天仍在雇主家工作，隔天才能休假回家，雇主会送上礼盒让仆人带回家，因此有了在耶诞节隔天赠礼的习俗。

欧陆国家对节礼日由来的说法则不同，他们认为教堂会在这天把信徒捐赠的款项发放给穷人，当作是圣诞礼物，而部分款项也会用作庆祝圣斯德望日（St. Stephen's Day）。

尽管节礼日定在圣诞节隔天，但英国法律规定，如果圣诞节或节礼日适逢周末，之后迎接的第1个周一则会是补假。在英国、加拿大、澳大利亚和新西兰，节礼日就像是美国感恩节隔天的“黑色星期五”，许多商家都会祭出优惠折扣，因此节礼日成了疯狂购物日。

敬意

人类社会互相往来，以礼为先，例如：贺人寿者，要用松柏长春；贺人婚嫁者，则用美满姻缘；贺人新居者，用凤栖高梧；贺人乔迁，要说地灵人杰；贺人经商要作利济民生，其他诸如学校、医院、旅馆、茶肆，甚至民意代表当选，在礼貌上都应该祝贺。如果相识相交的人，遇到这些事而不祝贺，即为失礼。

礼貌过多，成为繁文缛节，成为别人的负担，所以礼多不见得人不怪，礼多人也会怪。礼太厚，人家受不了；礼太薄，对人不恭敬；礼太多，别人嫌烦；礼太少，别人会见怪。礼啊！实在是很难处理得恰到好处。所以，礼者，理也；只要合于敬意的道理、行为，就是有礼。

精神

送礼得宜，可以增进彼此的情谊。夫妻之间最好的礼物，就是彼此忠诚体谅、亲爱互助。父母送给儿女最好的礼物，就是栽培他受教育，培养他健全的人生观，让他习得各种立身处世的技能与知识。儿女送给父母最好的礼物，就是乖巧听话，体贴父母的辛劳，不让父母操心、生气，这都是好的礼物。

其实，当一个人遭逢横逆，身心受创，悲伤失意时，我们能真诚的雪中送炭，给人一些重新再出发的因缘、力量、知识、技能、方便等，这是最好的礼物。送礼不一定是物质的，有时是精神上的，有时是善法的，有时是义理的，尤其心香一瓣，更是无上的好礼。