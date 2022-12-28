“思想左右行为，行为改变一生…”

星云大师说：分享故事：黄庭坚，字鲁直，号山谷道人，宋朝江西修水人。他不仅擅长画画，书法也自成一家，与苏轼、米芾和蔡襄并称书坛“宋代四大家”。此外，他的诗作亦著名，颇受苏东坡欣赏，是宋代“江西诗派”的创始人。

黄庭坚早期的诗作，多有对情爱描述的艳丽之词。有天，他前往拜访法云秀禅师，禅师对他说：“你所作的那些艳歌，容易引人想入非非，挑动人之淫欲，使没有自制力的人，逾越礼节，违背道德。您所犯的过失，恐怕会堕入恶道。”黄庭坚闻言大惊，汗流浃背，自此不再作艳诗绮词。

善美

法云秀禅师给黄庭坚的建议，值得现代从事文字工作者及艺术工作者起警惕作用。我们的心如工画师，世界美丽的风光，我们可以把它画得非常的逼真；都市中阴暗的陋巷，我们也可以把它画成真实的一样。甚至我们的心又像一个雕塑家，可以雕塑出天使、女神等不朽的艺术作品，但也可以雕成魔鬼小丑，令人憎厌。

我们的心又像一个音乐家，可以唱出清脆动听的歌声，也可以唱出凄凉悲哀的声调；我们的心，也像是一个工程师，可以建筑华屋广厦，但也可以建成茅房陋居。心是万能的，心中的宇宙可以随意变化，为什么我们不好好地用它来做一些善美的事呢？

听话

所以，一个人每天的举心动念，都要存正、存诚，都要有道、有德，千万不要让心放弛不管。心能带我们上天堂，心也能带我们下地狱，我们平常总希望别人来听我们的话，重要的是，我们也要让自己的心来听我们的话。我们能够掌握自己的心，把心规划成是菩萨，则我们自能随心放旷，任意逍遥。

可世人的问题就在于，心，人人本具，个个不缺，只因无明烦恼遮蔽，却不自觉知。如果我们能识得它，大事立即成办，妙用无穷。