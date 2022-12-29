“一钱布施，获福无量…”

星云大师说：分享故事：一休宗纯禅师（室町时代禅宗临济宗的僧人）有个在家弟子叫足利义满，是一位将军。某天，足利请禅师到家里用茶。席间，将军把他珍藏的古董一件一件地拿出来，向禅师展示，并且频频询问禅师的看法，禅师总是说太好了。

最后，禅师说：“我有三件古董，一是盘古氏开天辟地的石块；二是历朝忠心大臣吃饭的饭碗；三则是高僧用过的万年拐杖。如果你也收藏，那就更好了。”将军欢喜地问说：“要多少钱一件？”禅师说：“每件只要一千两银子。”

将军虽然心疼，可是因为觉得古董价值很高，所以花了三千两银子将它们买下。禅师回到寺中，便把门口抵门的那块石头、喂狗的饭碗，以及自己花了十钱银子买的那根拐杖，交给将军的侍从带回。侍从把这三件东西拿回去呈给主人，并报告这些东西的来处，将军非常生气，立刻赶去找禅师理论。

禅师和颜悦色地开示：“目前正是饥荒的时候，百姓三餐不继，将军却还有心思收集古董，所以我将你这三千两银子，拿来救济贫民，替你做功德，这价值是你终身受用不尽的，比古董更宝贵。再说，石头不是从古就有吗？狗不是最忠心吗？我是你的师父，也算高僧，把我的柺杖给你，难道这些都没有价值吗？”将军听了，除了惭愧外，更加佩服禅师的智慧与慈悲。

好话

一个人有钱，用得不当会造罪；出力，你出力、他出力，也没有那么多事可以做。因此，比出钱、出力更高一层的功德就是语言赞美。这也是一般人都做得到的。众多功德中，就以语言赞美最为重要，例如普贤十大愿中的“称赞如来”；佛弟子以梵呗唱诵赞叹佛法僧三宝；甚至每部经后面都有一段“欢喜赞叹，信受奉行，作礼而去”等字句；不必花任何金钱、力气，就能做功德自利利他，多么经济实惠。我们说好话不怕多，一家说好话，家庭和乐；人民说好话，国家安定；全世界的人都说好话，世界则能祥和欢喜。

避恶

或许有人会说，我没有钱，不会做事，也不会说话，没关系，别人做好事时，我心里欢喜，就是最大的功德。所有功德中，以心的祝福，功德最大，因为物质的布施功德，是有形、有相、有量、有边的，而心的祝福却是无形、无相、无量、无边的。比方说“诚心希望你福慧双增”等，乃至别人做功德，我们心存欢喜赞叹，这也跟对方一样具有同等的功德。

做功德不光以金钱布施为第一，要能有所提升，我们能从待人接物中获得启示，从日常生活中有所体悟，让自己的行为趋善避恶也是一种功德。