张曦娜：苏雪林的诗经研究与南洋大学

苏雪林在南洋大学的最大收获，或许包括了她在南大开始了她的诗经研究。

懂得苏雪林，始自年少时读她的自传体长篇《棘心》。后来，不知什么时候，读了有关她的一些传闻轶事，例如她一辈子几近狂热的胡适崇拜，甚至在胡适死后，因为他而卷入一场笔墨官司。另一方面，她又与鲁迅结怨，以半生的时间谩骂鲁迅……

那年到青岛去，无意间在福山路走进了苏雪林的故居，倒是因此认识多一点，这位活跃于一九二三十年代的五四作家。

这里想说的，其实是苏雪林（1897—1999）与新加坡的缘分。前阵子读《南洋文摘》，发现一位署名初笋的作者曾在1966年的《南洋商报》发表《记苏雪林教授》一文。苏雪林虽然曾于1964至1966年应聘到南洋大学授课，但历来新马人写她的文章并不多见，正如该期《南洋文摘》编后话所说，《记苏雪林教授》一文“可惜写得太短，但除此之外，却没有发现写她的第二篇文章”。

《记苏雪林教授》虽短，却也以速写方式描摹了苏雪林在南大的身影。初笋记下，苏雪林初到南大，同学因为慕其大名，都急于“瞻仰伊的尊容”。许多人都知道，留学法国的苏雪林，其实从小就被祖母裹了小脚，但文章写道：“那‘三寸’的小脚，每令我怀疑是经过解放的文明脚。伊虽然年老，却毫无龙钟老态，精神矍铄，伊能一口气连续上两三点钟的课，傍晚散步，健步如飞。”文章又写道，苏雪林不但“行动的速度很快”，而且爱到教职员宿舍后的荒山野径去。

作者初笋应是苏雪林的学生，他在文章里提到，苏雪林上课时因其安徽口音，同学乍听之下，颇不习惯，渐渐才习惯听懂她所讲的话。作者也捕捉了苏雪林孤独的身影，“每当夜晚，伊每捻熄室中灯火，在阳台独坐，有时也手抱一个手提收音机，收听流行歌曲之类。”

前两年读了苏雪林在94高龄所著回忆录《浮生九四——雪林回忆录》，读得别有味道的是《赴星洲任教南大》，不但读出了当年她在南大校园教学的情景，更读出了她的真性情。

苏雪林在文中有许多坦率之言，有时甚至口没遮拦，她忆及南大供水电却不取费，“所以以有些人家里竟天天用一把大铝壶坐在电炉上烧热水”。又说，学校供给她的那只电炉“想被原先住的人滥用坏了，虽可请学校电工来修理，修理费却相当高。”

从文中看出，苏雪林的云南园生活是极其惬意的，她直言，在她住过的屋子只有苏州天赐庄和南大教职宿舍最惬她意的。她在文章里细细描述了屋子的结构设计，因为喜爱宿舍的巧妙结构，她还绘了图，想着将来自己建屋时照样建筑，但又叹息道：这不过是幻想，哪能实现？

尽管多数人熟悉的是作为作家的苏雪林，但中晚年以后，苏雪林其实偏向学术研究，有人甚至认为，她后来在学术上的成就，高于她的文学创作。

苏雪林在南洋大学的最大收获，或许包括了她在南大开始了她的诗经研究。初到南大时，苏雪林担任的课程是“诗经”“孟子”。诗经课程是曾担任台湾师范大学中文系主任的高鸿缙留下的。高鸿缙也是国学名师，1961年应聘到南大教书，主讲文字学，不幸于1963年病逝新加坡。苏雪林接到任务后，坦言自己从前未研究过诗经，如何接手呢？

事实是，在苏雪林后来的研究成果中，诗经占了重要部分。因南大教学所需，苏雪林从高鸿缙留下的，屈万里著的《诗经释义》获得不少有关《诗经》的知识，她又努力自加研究，累积心得后写了一篇三万字的讲义“诗经通论”，把诗论常识介绍给学生，深受学生喜爱，学生们“都欣喜地说这篇讲义胜读十几部有关‘诗经’研究的书。”

苏雪林的诗经研究成果：《诗经杂俎》。（互联网）

多年之后回首往事，苏雪林别有感悟，她说了：“我也知道了一位教师多教一门新功课，固不免辛苦，但他自己也可增进学问，教起书来更可左右逢源，挥发无尽，可以赢得学生钦敬，儒林尊重，比那类死抱着一份冤园册子，每年上讲堂开留声机器的人强得多。”

因为在南洋大学正式开启了《诗经》研究，苏雪林返回台湾成功大学任教后，继续潜心探讨，前后历时30年，于1995年出版导读式的阅读诗经指南——《诗经杂俎》，这本书也是苏雪林生前最后出版的学术专著，那一年，她已经高龄95岁了。