“只要知足常乐，就可以简单过生活…”

星云大师说：分享新闻：29岁的依利亚斯来自西班牙，2016年从家乡出发，骑着脚车环游世界，终点是离家乡最遥远的新西兰。他说，他从小透过阅读窥探世界之大，长大后就真的骑着脚车 ，展开探索世界之旅！

他途经37个国家，包括希腊、土耳其、印度、尼泊尔、越南、马来西亚和中国等，骑行达4万5000公里。他每天平均骑行8小时，约50公里，但也要视路况而定，若碰上山路、或是路况欠佳，则需要更多时间完成。

当被问及最难忘的经历时，依利亚斯说是在中国。他有次到偏僻的森林搭帐篷露宿，全身遭虎头蜂螫伤，惊动了当地人，还因此被当地的电视台采访。

他也指出，最有挑战性的国家是蒙古，因为语言不通，与当地人很难沟通，加上食物难找，他还试过在当地搭帐篷连续14天未曾见到人影，但是蒙古辽阔的风景却治愈了他。

为了实现梦想，他大学毕业后，花了数年打工存了一笔钱。他说：“身边不少人都认为我浪漫化了我的梦想，也觉得我不务正业，但我想，我并不后悔。”当然，他也付出了代价，因为他有整整4年没回家，很想念家人。他说：“家人都很谅解，这段旅程对我而言，是一趟属灵的旅程，在辽阔的世界中找寻自我。”

基本

生活简单，我们随缘度日，这四个字看起来简单，却并不简单，可用一首诗偈说明：一钵千家饭，孤身万里游，青目睹人少，问路白云头。”有人一看觉得伤感，其实可以解释为逍遥自在。

“一鉢千家饭，孤身万里游”，谈的就是生活。生活事实上很简单，是我们欲望过多，多到让人很辛苦。如果我们能静下心来想，我们在生活中真的需要很多东西吗？其实不然。只要有个鉢就可以走遍千山万里。出家人用鉢，滋养色身，随缘说法；一般人赚钱，养家活口。基本的需求是生活，无需过多。

“孤身万里游”，很多人会说需要策划需要赚很多钱才能出发，但如果明白“随缘度日”的道理，我们到哪里不能生存？只要要求简单，只想三餐温饱，万里游也不需要很多钱。

观境

“青目睹人少”，青指的是青山，我们走在山上，人烟稀少，那没有路要问谁？问白云吗？当然不是问白云！白云不能问，而是说白云往哪里去，我就往哪里去；随风而去，就随风而飘，白云往哪里飘，我就往哪里去。这样的潇洒自在，随缘度日，所以这句话就是要我们能够知足常乐，随遇而安。 ·

在随遇而安的生活，有无都好，多少也罢，甚至荣辱，都不要计较；能够观境自在，能对一切境界都自在，我们就能夠安住在自在中。