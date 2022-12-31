“一般人也会在昨天煮食腊八粥…”

星云大师说：分享信息：昨天2022年12月30日是壬寅年腊月初八。传统习惯上农历十二月也称腊月，腊月里有多个与“腊”相关的节令风俗。早在2000多年前的周代，不论官宦之家还是平民百姓，年底都要举行一次“岁终之祭”，规模之盛大隆重为一年中之最，这次祭祀活动的名称就称作“腊”，有多种古籍为证。

《礼记·月令》：“孟冬之月，门闾腊先祖五祀”；腊祭的对象，是列祖列宗以及五位家神，五位家神指的是门、户、天窗、灶、行（门内土地），虔诚奉上各式祭品，答谢祖宗与家神的保佑恩赐，祈求来年风调雨顺、五谷丰登、合家康宁。

关于腊祭即腊日节的时间，自周代以来历朝都在十二月固定不变。至于在十二月份的哪一天，秦以前的文献中没有明确记载，汉以后，历朝各个皇帝依据五行相生理论，有的定在腊月的某个辰日，有的定在戌日，不尽相同。南北朝时梁的开国之君梁武帝，把腊日节定在十二月初八，这与他笃信佛教有关，因为释迦牟尼在这一天得道成佛，诚心合二为一同时祭祖祭神祭佛。

鲁迅先生的小说《祝福》，鲁四老爷家每在年底都要祝福，这祝福实际上就是腊祭，祭祀祖先诸神，供物丰盛，场面隆重，气氛肃穆，祈祷虔诚，名副其实“一年之大祭”。

起源

佛陀成道日为何要供养腊八粥？悉达多太子曾在苦行林苦修六年，日食一麻一麦，以淡泊物质来砥砺求道的心愿。渐渐地太子觉悟到：世人追逐物欲，沈迷于声色犬马中过份享乐固然不易达到解脱大道，如果执着于苦行，徒使身心受苦，也不能证悟；最好是舍弃苦乐二边，过着不苦不乐的中道生活，才能进趋解脱大道。

太子明白这个道理后，接受牧羊女的一杯乳糜，其中美味无法譬喻。饮后，五体通畅，渐渐的恢复了气力。于是涉河过岸，走到伽耶山的一棵繁茂的菩提树下金刚座上，端坐思惟，终于在十二月初八日夜睹明星而开悟证道。

意义

腊八粥还有什么其它意义呢？两点分享：

一、有温暖的意思：腊月初八天气寒冷，吃了腊八粥，身体立刻就能暖和。二、有和谐的意思：所谓“共和”，腊八粥也是很多食材融和在一起，才成为一碗粥的。我们社会要安定，必须以和平、共融、和谐为基础。所谓和谐，不是要求人人都一样，例如眼睛管看，耳朵管听，口说话，手做事，脚走路，分工就是合作，就能和谐。

腊八粥营养丰富，里头的萝蔔、莲子等都有益身体健康，而且成本不贵，可以结缘；它非大鱼大肉，表示生活淡泊、节省。温暖的八宝粥，希望如星星火苗，烧融此方他方的隔绝，遍布朵朵心莲灯光，于车水马龙的城市中，结庐一处桃花源，予人饱足无恼。