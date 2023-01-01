点智慧：纯净无染安身心

“为什么有钱的我和没钱的我，差别那么大？”

星云大师说：分享故事：孔子游泰山时，看到老人很快乐地在路边弹琴、唱歌和跳舞。老人看起来生活并不富裕，为什么会那么快乐呢？孔子好奇地问，老人答：“让我快乐的事太多了！譬如有人一生下来，尚未看到日头，甚至连尿布都不曾包过，就死了；而我今年已90岁了，你想，我怎能不快乐呢？我只是一般老百姓，没什么好忧愁的，虽然死是人生的终点，但是我能活到高寿、能善终，这些都是应该快乐的事啊！”

丧失

一般人以为我们的心就住在身体里面，那么我们色身又住在什么地方呢？我们必须知道，人的身体就如一栋房屋，住久了，自有败坏的一天；当“我”被迫搬“家”时，就会依业力的轻重各自去轮回了。而不管世间法多么无常，我们所应追求的是如何在有限的人生，建立一所可以安住的家园。

然而，为什么没有钱的我和有钱的我，同是一个我，却有千差万别的景象呢？平时吃饭穿衣、谈天说地、嬉笑怒骂的我，是假相而非实在的我，真正的我早已被五欲六尘污染了。

我们的身体是个烂仓库，里面储藏许多不良的产品；身体是藏汙纳垢的根源所在，是种种不清净念头、细菌的培孕温床。这些贪妄、嗔怒、爱欲、痴愚等等细菌，都是导致身心败坏的病因，再加上仓库本身的设备不佳，通风不良，如此恶性循环轮迴，身心就变成五欲六尘的奴隶，丧失了真我的存在。

归宿

曾子一日必定反省三次才能心安，这个反省功夫，其实就是净化身心的方法。曾子之所以要天天自省，正是害怕今日之非会变成明日之是，而这种积非成是的过程是我们不易察觉到的。因此，我们每天要努力擦拭尘埃，不使爱欲的尘埃汙染我们的身心，这样一来，身心真正得见清净，真我便跃然出现。

身心的活动，关系着我们生活的苦乐、生命的净秽等问题。因此如何认识身心的活动情况，如何导正身心活动的正确方向，是非常重要的。

身心以财、色、名、食、睡的五欲，以及色、声、香、味、触、法的六尘为活动对象。身体有杀、盗、淫的活动情形，心理有贪、嗔、痴的状况；身心活动的不正确，导致许多的祸源，种下许多的苦果。

有人问新的一年我们要追求什么？一切应从自我反省开始，能够反省改正行为，就能慢慢净化我们的现世生活，使它成为幸福、快乐和光明的归宿，这个归宿必定是我们身心得以安住的家园。