点智慧：立愿·第一击

“成功不是来自最后的一击…”

星云大师说：分享故事：你知道石匠怎么敲开一块大石头吗？石匠所拥有的工具，不过是一个小铁锤和一只小凿子，可是大石头却硬得很。当他举起锤子重重地敲下第一击时，没有敲下一块碎片，甚至连一丝凿痕都没有，可是他并不在意，继续举起锤子一再的敲，一百下、二百下、三百下，大石头上依然没出现任何裂痕。

石匠没懈怠，继续举起锤子重重地敲下去，路人看他如此卖力而不见成效却还继续硬干，不免窃窃私语，甚至有些人还笑他傻。石匠并未理会，他知道虽然所做的还没看到成效，不过那并非表示没有进展。

他又挑了大石头的另一个地方敲，一锤又一锤，也不知道是敲到第五百下还是第七百下，或者是第一千零几下，石头终于在他最后一击，裂成了碎片。

决心

所谓立愿，是指想要成就自己所期许的目标的决心，也就是一般所称的立志。新的一年，就应该有新的目标，有了目标才有努力的方向；有了方向，做事才能着力。

立愿如同时钟上紧了发条，汽车加足了汽油，能产生前进的动力；所以，发心就是开发心田，立愿就是确立目标，成功不会是只来自最后的一击。对石匠而言，巨石的碎裂，来自自己的每一次敲击。对于成功而言，也正是如此一而再、再而三的连续努力，直到敲碎一切横在成功旅途上的巨大石块。

耐劳

再分享故事：学佛不久的居士，在阅读《劝发菩提心文》时，读到一句“金刚非坚，愿力最坚”；居士不懂句子的意义，去请教禅师。禅师告诉他：“许多人在做事时，难免因为惰性、业障或机缘不巧等障道而退失信心，因此须靠愿力来支撑、鞭策。历代高僧大德的道业成就，无一不是靠着誓不退转的愿力来完成的。”居士仍然不懂：“如果想成佛，一定要立下普度众生的志愿呢？”

禅师说：“如同一棵树，众生好比是树的根，菩萨就像树的花，佛便是树的果。要想一棵树能开花结果，就必须灌溉树根，要爱护它，否则根一受到损害，树就会枯萎，又怎能开花结果呢？”

居士听了，也深觉愿力的重要，便问禅师的愿力是什么？禅师答：“我的愿力是我的，不是你的。你为什么不发你自己的愿力呢？”

各人有各人的愿力，不必去问别人的愿力，先问自己愿为大众做什么？愿力可大可小，例如：我愿做一只牛，为众效劳；我愿做一棵树，普荫大众。因为愿力的推动，能让我们忍苦耐劳，故所作一切自然会成就。