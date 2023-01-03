“动力来源于要完成目标…”

星云大师说：分享故事：姚明小时候，个子就很高了，而且，他的脚也特别的大。有时候，父母要给他买鞋，可是跑遍整条街，还是买不到一双——因为他的脚实在太大。在这种情况下，姚明的鞋子只能定做，但这又是一种经济负担。后来，姚明听说进入美国职业篮球联赛NBA能够有定做鞋子的“特权”，于是姚明定了目标——要打入NBA；而他最初的想法，没有什么要为华人争光的冠冕堂皇，只不过是“不必再为鞋子而烦恼”。

后来，我们都知道了，姚明成为NBA最受瞩目的华人球星，他的亲和力与幽默感，也让美国人非常喜爱。

我们可以这么说，姚明走过了一条“路”——不容忽视的是他为达到目标所付出的努力，而又是什么赐予他动力呢？是目标；他追求目标的渴望。

水源

人生没有动力不能存在。什么是动力？四点参考：

一、人生要饮食才有力气：人生所以能生存，也要靠饮食、睡眠。人都要靠饮食，才有营养，才能产生动力。所谓“饭似铁，菜似钢”，有了钢铁的支撑，人类才能发挥脑力思考，才有跳跃的活动力，所以饮食就是人生动力的来源。

二、空气要流通才会清新：家居有墙壁隔间，有屋顶遮盖，但是也要留有门窗，让空气流通，才能保持屋内清新。一栋大楼或别墅，没有人居住，空气不流通，日久也会毁损；有了空气为动力，才能养护，动力才能让人存在。人生也是靠一口气，没有一口气，怎么能生存？所以空气流通而保持清新，就是万物生存的动力。

三、水源要充沛才会壮阔：流水成为沟渠，沟渠汇集成为海洋，海洋的水源愈多，海洋愈是壮阔。水可以灌溉，可以养殖，可以航行，可以储蓄宝藏。世界上有许多海洋国家，靠水的资源，而能活跃于世界，甚至领袖群伦，可见水的动力，无与伦比。

四、地球要环保才会长久：大地是人类之母，人类生存的地球很大，地球上的动力很多。但是有为法的世间，再大、再多、再好，都是有限量的，所以必需要节约能源，要保护它的动力，也就是要为地球做好环保工作，这是当前人类最重要的任务。

爱护

人的动力，和自然界的动力，让一切生生不息。我们看到耸立的高山，它生长森林，让鸟兽聚集，那就是为我们储蓄能源；一片汪洋大海，孕育了生命，调节了空气，甚至水分经太阳吸收，蒸发为水蒸气，又在各地普洒甘霖，让万物雨露均沾，大地因此生生不息。所以，我们要爱护地球，让地球上的能源获得保护，让动力源源不断；如果我们过分浪费动力，使地球的能源减少，有朝一日没有了动力，人类又将如何生存呢？