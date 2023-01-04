“厚德以积福，修道以解厄…”

星云大师说：分享故事：老妇在先生去世后，便把所有的财产均分给子女，在她想来，儿孙孝顺是当然的。然而，后来事情的发展非她所料，她晚景凄凉，让她有了领悟：钱在身边时，钱是她的，儿女也是她的；一旦把钱分给了儿女，儿女和钱，都不属于她的了。

有些人有这样的想法：老来应当有四要，一、健康，二、老伴、三、老本，四则要有老友。”这样的想法没有错，但还有一点还是重要的，那就是智慧。

子女与老本，都不是绝对可信，如果有了智慧，那才可靠，没有智慧就没有福报。

六心

懂得用六心培福慧，这是“未成佛道，先结人缘”的根本道理，也是我们毕生可学习的：

一、用孝心重整道德伦理：孝，是对亲人一种至真感情的流露；孝，是人我之间应有的一份责任；要重整伦理道德，应从发扬孝道做起。

二、用爱心拥有快乐生活：宇宙万法互有关联，在我们不断的付出，帮助别人之际，受益最大的也是自己。

三、用慈心与人和谐相处：人与人多一分的体谅和善待，常以慈和的爱语、慈祥的笑容、慈悲的善行来相处，一定能增进人我彼此的和谐。

四、用悲心成就利生事业：效法佛陀慈悲济世的精神，参与赈饥施贫、养老育幼、友爱服务、急难救助、净化人心等，成就利益众生的弘化事业。

五、用喜心涵容宇宙万有：我们处世做人都要上应天理，下应人事。身为有情识、有智慧的人类，面对成住坏空的世间法，我们若能以慈悲心同体共生，以欢喜心尊重包容，则日月星辰、山河大地、风霜雨露、花草树木、虫鱼鸟兽乃至法界众生，一切宇宙万有皆能涵容接纳，和平相处。

六、用愿心创造圆满人间：世界上最宝贵的能源就是我们的心。愿从心生，发愿即是发心，如果人人发心、发愿以慈悲智慧，自利利他；发心发愿用欢喜融和，利乐众生，那么就能创造圆满安乐的人间净土。

智慧

有句话说：“厚德以积福，修道以解厄”，我们想要拥有福慧双全的人生，用这六心，可培养六福。佛教所讲的智慧，不全同于知识和学问。知识和学问可以从书本中学习；智慧则是要从内心的体验及人与人之间关系的运用而获得。有了智慧，福报当然就会跟着来。