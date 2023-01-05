“与人互动，就会有温度…”

星云大师说：分享故事：年轻人和父亲一起在银行待了1个多小时，因为定期存款利息好，人很多，他们也在排队等着放定存。年轻人忍不住了：“爸爸，您不是有数码银行户口吗？弹指间就能把钱存进，就不用排队了。”父亲笑着说：“我就是不愿意这么做。”年轻人问为什么？爸爸说：“我当然知道数码化的好处，我在忙碌时也用手机订餐或买东西，但是，这一次存定存，我有一些问题想问银行。另外，我也想出来走走。”

年轻人不明白，嘀咕着着这是浪费时间，父亲又对他说：“你可能没有注意到一个细节，今天我们进入这家银行，我遇到了两个朋友，待会儿和银行职员接触，我又认识了新朋友，这是我渴望的，与人实际的接触啊！”

父亲接着说：“我还可以说一个朋友的故事，几天前当我的朋友走在路上时，突然倒了下去，杂货店的人看到他倒下，马上去通知朋友的家人，因为他们认识。如果生活中的一切都上网解决，我们会有这种实际与人接触的感觉吗？数码化能帮助我们，但我们也不要忽略和人打交道的重要性，那才是见面三分亲的接触啊！”

加温

智慧型手机的发明，拉近人与人、人与生活的距离，但也可以让人们变得疏离；这并不矛盾，像现在有很多人，面对面吃饭却各看各的手机，距离很近，心却很遥远。网络、社媒让我们可以在最短时间内接触到更多信息，却也降低了人际关系的品质。这种人际（或无人际）关系的冷漠，处理不好的话，只会让越來越多人感受不到快乐与安稳。

人跟人之间的关系与情感，无法从冰冷的网络中建立。所以，如果我们是网络一族，每天享受科技的便捷时，也别忘了适时地安排时间和家人、朋友见面，让彼此的关系加温。有句话说得好：“与人接触、互动就会有温度，大家相互关心、彼此感恩，这份爱就能够和合很多人的心。”

人缘

人，生活在复杂的社会里，需要有很大的功力，不管知识、道德、能力、人缘，什么都要具备，尤其自我调适的功夫，也很重要。不要以为科技发达可以解决人事问题的一切，也不要以为智能就只须重在智；其实一个“能”字，就足以提醒我们，我们要能走出去，才能结识人缘，才能增长道德，这些都是电脑或者智能手机无法教会我们的事。