“一门很深的学问…”

星云大师说：分享故事：法国巴黎的一家酒店没有菜谱。当人们来到，女主人会告知你该吃什么，不该吃什么，如果她知道你在减肥节食，或者看上去应该节食，她就不会给你上小牛肝、小牛肾之类的食物。即使你点了这样的菜，她也不会给你，因为她知道什么食物对你有好处。

法国的一份晚报就曾用两个版面，刊登酒店顾客的故事，他们的故事各不相同，但他们却能众口一词地说出善解人意的女老板某一天的某个举动。然而，接受采访的女老板却不认为自己很好，她说了许多顾客竟然爱吃她的酒店“剩饭”的故事。女老板说，常去她那里吃饭的人，还会给她带去一些好的菜谱，甚至自己家的新鲜菜。

采访她的记者在总结时这样写道：“看来，善解人意是可以传递或者传染的。”

常识

善解人意，如范雎（东周战国时魏国政治家）所说：“人家心中已经对我存有芥蒂，我自己都不知道，人家已经不欢迎我了，我也还不明白。人家的好意，我把它误会成坏意；人家待我的美意，我反而怨怪他的假意。如此不解人意，怎么能交到知心的朋友？”这是无法善解人意的后果。

人，如果不解天意，刮风下雨，早晚寒热不定，不但财物上蒙受损失，对自己的健康也会造成影响。其他的不解物意，如现在不会操控智能手机，不会运用数码支付，也会对生活带来不便。

甚至家中养的猫狗，猫狗善知人意，但你也要善解猫狗的心意。当我们看到小狗在对我们摇尾巴，就知道狗儿在向我们示知牠的善意；小猫在我们跟前喵喵叫，我们就知道猫咪的肚子饿了。

人在世间，要知道的常识太多了，最要知道却又最难知道的，就是要知道人意。语云：知人知面不知心；就算你知道这个人，但你不知道他的心意，也是枉然。

识人

《金刚经》有句话说：“若干众生，若干种心，如来悉知悉见”；这就是识人。诸佛菩萨观机逗教，应机说法，不但识人，还要识理。所以说到识人，夫妻相处，彼此要推心置腹，加强深刻的了解。父母要知道儿女想些什么，要些什么；交朋友，也要知道朋友的性格，不能彼此认识，就很难维持感情。

所谓“识人之难，难于登天”，凡是善解人意的人，都能识人。所以自古国家的君主、团体的领袖，都是靠着识人的长处，而能成就事业。有的人说他被朋友骗，给同事出卖，给长官炒鱿鱼，这都要怪自己不识人，因为你不能善解人意，因此就会落得这种结果。

善解人意是一门很深的学问，这不是从智慧上、从知识上来判断，这是从经验上、从体人体己的生活中逐渐识人，逐渐善解人意。