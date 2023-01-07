“你能安于位吗？”

星云大师说：分享故事：公司有位资深主管工作表现好，深受器重，公司上下都很尊重他；他为人也随和，只是有个特别的习惯，就是开会时，除非老板点名或由他主持，否则他总是挑角落的位置坐。

他也不只是开会时挑角落的位置坐，每天早上他开车到公司停车时也是如此，早到的他总是把车停在离电梯比较远的角落。终于，有同事发现了他的习惯，忍不住问他：“你每天都这么早来，车子却停到远处，是要顺便运动吗？我也发现，开会时你都坐在最角落的地方，你是在观察大家有没有认真开会是吗？”

他回答：“不管是上班或开会，我都会提早到，既然提早到了，有时间可以多走点路，就把车停离电梯远一点，近的位置留给晚到的人，晚到的同事或许本来会迟到，车子若停得离电梯近一点，可能就不会迟到了。开会也是一样啊，就是为了让晚到的人方便进来而已。”

同事说：“前辈，以你在公司的位置，你还处处为同事着想，真令人佩服。”他微笑、语重心长地说：“就是因为到了这个‘位置’才更应该为他人留位置啊！你说是不是？”

难处

有则启示小品：叠罗汉时，我们喜欢在哪个位置？最上面的？会摔得很惨。最下面的？会被压得很痛。中间的？似乎又不够刺激。叠罗汉时，所有的人都感叹自己所选的位置不对，因为每个位置都有它的难处，尤其是如果自己都觉得委屈时，就会认为早知道就该去争取别的位置。社会上为何有那么多争权夺利的现象，关键就在于此：不喜欢自己的位置。

政府内阁每次改组，多少人为了抢位置，就像在玩大风吹的游戏一样；公司里的主管一换人，一朝天子一朝臣，大家也都忙着“抢”自己的位置！办公室里、教室内，大家都想找一个好位置，甚至当人逝世时，也要看风水，找一个好位置。

虎皮交椅的位置，好舒服，人人抢着坐。可相对的，所承担的责任也大，应该付出的力气、思想、智慧，如果缺少一点，也不能安坐于位。所以，自己知道自己的位置很重要，能够如此，也就能够明白急流勇退的道理，也会得到别人的尊重。

上下

人生没有不落幕的舞台，尤其是在工作上，没有人可以一直处在高位，有上就有下，这是必然定律。然而偏偏有的人不懂得这个道理，所谓“上台容易下台难”，甚至有的高官大员，一朝上台得势了，鸡犬升天，可是一旦失势后，失去了位置又该怎么办呢？所以当处高位时，就应想到总有一天要下台，千万不能盛气凌人，到处树敌，因为上台要念下台时。

所以，我们凡事要懂得豫则立，不豫则废，懂得“后顾之忧”，自可免于位置摇摇欲坠时的惊慌，以及举足失措。位置的学问，不能说不大啊！