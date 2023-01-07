父后三日，开始整理他的遗物，床边摆着几盒白兰地，是我妹妹先前送的礼物。她住在台北，每隔一段时间便用手机订酒，透过网络平台向父亲敬献浓情重意，虚拟与真实，本就可以双生并行。我在家庭讯息群组里开玩笑道，哈哈，想不到老豆有遗产，丧礼之后，大家把酒干杯吧。

其后闻说酒瓶是可以放进棺椁里火化的，等于陪葬，虽说“生不带来，死不带去”，但仪式有仪式的解忧作用，对亲人，不一定是对亡者。所以决定这么办了，只留下两瓶；一瓶放在家里留作纪念，一瓶将在家人聚会时分杯共醉。父亲好酒，无酒不欢，吃不下饭，说不了话，唯当三杯下肚，涨红了脸，方可口若悬河，说些不太正经的笑话，也骂骂人，也吹吹牛，总之是话多而不真实。少年时代我曾经看不过眼，对母亲抱怨他太不长进，不自爱。母亲耸肩道：“不长进？他一个人养活了一家七八口，还不长进？如果不喝酒，可能他早就熬不住这么多年的工作了。”我默然，想想也是。那年头做“报馆佬”，一年只有两三天假期，平常是下午两点回去报社，忙碌到半夜两点才离开，夜深人静，精神紧绷了十多个钟头，不去吃喝纾压，难道回家躺在床上读《追忆逝水年华》或《台北人》？个人有个人回应艰难的方式，他不是你，你不是我，个人有个人的业和因，谁都取代不了谁，也责怪不了谁。