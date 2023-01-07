李天葆：凤烛光摇一丈红

活到今时，她有这个开嗓放歌的辉煌时刻，宇宙给她的，尽情摇曳生光，凤烛未完，还有一丈的红火光焰，仍享有数十年风光。

以前住在旧公寓，楼顶总有发出恼人声响，多数在夜半——桌椅拉动，急促脚步声，重物落地轰然巨响，几疑是幽冥力量作祟：我不堪其扰，只好祭出法宝，播放粤剧女伶的曲子，稍作对抗。锣鼓声之后，那把凤凰啼鸣入九天的嗓音，是有龙头凤尾的名堂，和一般传统意义的花旦唱法略有不同，上世纪50年代创始的红腔女腔，要隔了30年之后灌录的CD，曲目已经是经典了。红线女香君坐楼，一代天娇，昭君塞上曲，更有从前的摇红烛化佛前灯——里头夹带小曲，也就是后来有名的《红烛泪》：身如柳絮随风摆，历劫沧桑无了赖，鸳鸯扣，宜结不宜解，苦相思，能买不能卖。她的歌声穿过时空，此曲离开了原剧，独立成歌，原来的情节大概没有人记得，而红烛泪流传至今，许多习唱粤曲的，几乎唱得滚瓜烂熟——夜里红线女的歌音，无形众生听见会震耸难安吧，还能作怪？她的祭塔，唱的是劫后雷峰塔倒了，白娘娘见天日，叙述前情：……未开言，不由人，珠泪双飘，叫一声，仕林儿，细听从头……字与字之间，音转得千回百折，她那份迂回而飞越云天的诉衷情，未必就是白蛇的幽恨，而是红线女自己的曲折心声，拉腔，只闻得噫—噫—噫—百折不挠的拖沓下去。红尘俗世的卑微人等，只能俯身贴耳恭听。活到今时，她有这个开嗓放歌的辉煌时刻，宇宙给她的，尽情摇曳生光，凤烛未完，还有一丈的红火光焰，仍享有数十年风光。