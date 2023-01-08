“给别人一次机会，拉他一把…”

星云大师说：分享故事：台湾人蔡文贵曾被警方列为枪击要犯，并因毒品、枪击等案数度进出监狱，服刑时间达15年。在漫长的服刑期中，让他有机会自省，并决定洗心革面。他在狱中勤学技艺，无师自通学会了川剧变脸以及魔术表演，为他出狱后的职涯打下基础。他在狱中也兴起做善事的念头，于是号召狱友一起将狱中的劳动所得，透过狱方对外进行慈善捐款。

出狱后蔡文贵借由川剧变脸以及魔术表演的技艺谋生，更成立了善之旅公益团队，投入个案关怀、弱势家庭扶助及丧葬补助等公益项目。

蔡文贵的奋进故事，为所有更生人燃起了回归社会的新希望。他的故事显示，只要从心出发正面思考，就不必怕被贴上更生人的标签。蔡文贵指出：“我都是从头开始做，家人、朋友、亲戚都看到了。你如果真的在改变，自然而然就会有人支持你。我相信，我可以把我的标签，自动下架。”

救急

对于世间苦难，应如何援手救助呢？三点参考：

一、用金钱救穷：穷人为什么穷，原因很多，但是不必问原因，穷总应该救助。只是用金钱救穷，不是究竟的办法。现在流行一句话：不要给他鱼，要给他钓竿，意即让他工作，让他以劳力换取所得，不要只靠伸手。不过，救穷虽然不是究竟之道，当我们看到有人断炊断粮，看到一些儿童面黄肌瘦，三餐不继，你能不发一点慈悲心救助吗？所以，一时的救助也不能免。

二、用时间救急：有的人出车祸，急需开刀，你说我明天再去救他；有的人被房屋压到，你说我现在没有时间，等一下再去救他。这就如同房子失火，你要等到事情忙完后再去救火，实在说不过去。救急如救火，等不得一刻，分秒都要争取；一个孩子在水中漂浮，救溺间不容发，所以凡是救急，都刻不容缓。

三、用发心救灾：世上常有风灾、水灾、震灾等大自然灾害，动辄百千万人受苦，家园摧毁，财产受损。甚至还有战争、瘟疫等天灾人祸，都不是少部份人力所能抗拒，必须要广大群众发心救援。过去，东南亚的地震引发海啸，波及数国，当时就有许多国家的善男信女发心救灾，很快就帮助他们恢复安定的生活。观世音菩萨是有名的救苦救难者，因为他的慈悲发心，所以让人赞叹、信仰。

合力

人间最宝贵的，就是生命。世间如苦海，我们可以说都是在苦海里苟延残喘的众生，遇到重大灾难，连活命的机会都没有，如水火无情、重病不起、情丝束缚、债务压迫等。遇到有人发生灾难，我们都应该诚心诚意的救助，个人或者力有未逮，可以合力救助，所谓“救人一命，胜造七级浮屠”，其功自不待言。