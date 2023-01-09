点智慧：就看我们怎么想

“世间事总是一体二面…”

星云大师说：分享故事：纪晓岚陪伴乾隆皇帝参访大佛寺。来到天王殿，乾隆看见殿中的大肚弥勒佛，袒胸露腹，对着他们憨笑，很是有趣，因而灵机一动，想为难一下纪晓岚。乾隆指着弥勒佛问纪晓岚：“弥勒佛见了寡人，为什么笑呢？”纪晓岚不慌不忙地答道：“这是佛见笑佛呀！”乾隆又问：“这话如何说起？”纪晓岚一本正经地说：“皇上乃文殊菩萨转世，是当今活佛。活佛来到佛殿礼拜，弥勒佛见了，怎能不笑呢？”

乾隆听了高兴，但由于没有难倒纪晓岚，心里有点不快。于是故意走了几步，突然回过头来又问纪晓岚道：“我看见弥勒佛也在对你笑，这又是怎么回事？”这话问得实在厉害，纪晓岚不禁一怔。

乾隆见了，暗中偷笑，谁知纪晓岚后来回答：“陛下，弥勒佛对微臣笑，是笑微臣不能成佛啊！”这时，乾隆终于佩服纪晓岚的急智，乐得哈哈大笑。

正念

其实，世间事总是一体二面，就看我们怎么想。有的人积极，有的人消极；有的人乐观，有的人悲观；有的人想得实际，有的人空洞虚无；有的人往大处想，有的人往小里钻；有的人想得深远，有的人想得肤浅；有的人想得全面，有的人只顾片面。“怎么想”，往往左右我们的决定与行为的好坏优劣，能不谨慎吗？

佛教《华严经·净行品》就是要教导世人时时提起正念，尽管是刷牙、洗脸等日常琐碎事，也应当提醒自己要去关怀别人。我们如果能够时时保持乐观的态度，永远做正面的思考，将为自己缔造多采多姿的人生。

苦厄

人生没有真正的绝望。树，在秋天放下了落叶，心很疼，可是整个冬天，它让心在平静中积蓄力量，春天一到，芳华依然。

只要生命还握在我们的手心，人生就不会有绝望，一时的成败得失对于一生来说，不过就像是得了一场小病，我们能够改变思维，时刻提起正念，心一定会克服我们身体的病痛，让我们坚强地走下去。

人生的苦，既然是由“我”而来的，如果我们要想“度一切苦厄”，就必须让“我”空无执着，我们能怎么想，就预示着我们将可以到达什么阶段。