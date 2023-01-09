幼吾：刘金榜·福南街 ·双林寺

很多上世纪的新加坡人，都知道有一条闻名街道叫福南街。他们对福南街的记忆，是记在舌尖上，不忘那里的美食，如海南牛肉面、炒粿条。福南街曾经是我周末下班后和女友用餐的地方。

上世纪70年代末，福南街的店铺（包括振南街）全被拆除，街道消失。取而代之的是一栋以经营电脑器材用具、信息技术（IT）产品，现代化的购物中心——“福南中心”，1985年在原地出现。2016年，福南中心又再全部拆除重建。

福南街的名字来源，不是很多人知道，有人称它福林街。原来在19世纪中叶，一位从中国福建漳州，家境贫寒的20岁小伙子刘金榜（1838-1909），只身来到新加坡谋生。他当过工人，做过经营日用杂货小商贩，继而开设“万山栈”，经营中药材（有人称该地万山巷）。他眼光独到，开设“福南银号”，以低利息贷款给中国南来移民，以及兼营典当抵押生意。他的事业蒸蒸日上，财源广进，累积财富后，购置产业，发家致富。在一条街道上，就拥有多家店铺，后来街道以他的商号命名，称“福南街”（Hock Lam Street）。

刘金榜发迹后，热心社会公益，对新加坡做出不少贡献。他是新加坡中华商务总会（现在的中华总商会）发起人之一，成为董事。担任过新加坡福建会馆董事，英国殖民政府委任他为华人参事局参事、保良局委员及皇家艺术会会员。

在1898年，刘金榜捐献10英亩的地段，同时捐献50万叻币，在大巴窑的莲山兴建“双林禅寺”，双林寺在1907年建成，是马来亚半岛最早、规模最大的中国式寺院，香火旺盛，参拜者众。1980年被列为国家古迹。1991年双林寺经过大事修葺，成为新加坡旅游胜地。新加坡史学家柯木林，有很多关于双林寺的著作及详细资料。

1905年直落亚逸街“天福宫”重修，也是获得刘金榜的巨额捐款。由于刘金榜对新加坡殖民政府有显著贡献，新加坡中峇鲁区的金榜路（Kim Pong Road）是以他的名字命名。

1909年12月，刘金榜在新加坡去世，享年72岁，卜葬顺福路海南山，他的坟墓位于双林寺后面。由于受到政府发展计划的影响，1982年，他的遗骸被迁葬。所知他的后人将他的骨灰供奉在他捐建的双林寺内。墓碑则置放在寺院后院（见1984年8月28日《海峡时报》报道）。他留下巨额遗产，由于生前未立下遗嘱，引起诉讼。