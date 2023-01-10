“若要免除人我之间的纷争，必定要忍耐…”

星云大师说：分享故事：波罗奈国的梵豫王，经常举兵侵犯邻近的憍赏弥国，憍赏弥国的长寿王眼看两国人民因长期战争，生灵涂炭，再这样下去并不能解决问题，于是将国家让给他，儿子长生太子寄人养育，自己和妻子隐姓埋名，以妙音伎乐娱乐民众。

他们的行踪后来被梵豫王发现，便将他们逮捕，准备处死。太子听说父王被抓，化装成樵夫前来探望。长寿王一再叮嘱儿子不可报仇，不可以怨报怨，因为冤冤相报何时了？仇恨是永远不会停止的，所以要他以忍来止诤，能忍才是孝顺。长生童子接受父亲的教诲，将心中的怨恨忍了下来。

长生太子长大后，在偶然的机会下被征召到王宫，成为梵豫王的侍卫。有一次，长生陪同梵豫王外出，途中王的身体不适，便枕在长生的膝上休息。长生看梵豫王已熟睡，正是报仇雪恨的好机会，正准备刺杀眼前的杀父仇人时，脑中忽然浮现父亲叮咛自己要忍耐的话，于是打消了杀人念头。

梵豫王被长生的举动惊醒，长生一点也不畏惧地据实稟告，梵豫王被长寿王父子的宽大胸襟所感动，后来将国土还给长生，并将自己的女儿许配给他。因为忍耐，两个国家终能和平止诤。

习惯

这句偈主要告诉我们，人间的斗争、诤讼冤冤相报无有了时，若要免除人我之间的纷争，必定要忍耐，才能止诤。在《三国志》里，诸葛孔明“七擒孟获”，原本他可以一次就把孟获杀了，为什么要七擒七纵？因为孔明知道杀了孟获不能解决问题，只有用仁慈感动他，问题才能解决。所以不要以诤止诤，因为“毕竟不得止”。

“唯忍能止诤，是法真尊上”的意思是，人的修养是很不容易的，不只是口头上的忍，如果没有将忍的功夫深植内心、养成习惯，境界来时，还是派不上用场。能够将自己的瞋心、恶口、暴力等恶习去除，用慈悲、尊重、感恩来止息诤事，这样的法才是最尊贵的。

输赢

但一般人在生活中，忍辱是最难的，可难也要忍，那是一种难舍能舍、难忍能忍、难行能行的境界。而且，忍并不是不去处理，而是不要在行动上去以牙还牙、针锋相对。最基本的处事，我们可以做到，不以自己的情绪来对抗，而是以智慧处理，进而以慈悲关怀。

看看今天的社会，法院里每天有去告状的人，很多只是为了要出一口气，所以决定找法官赌个输赢。只是，来到法院，人与人的斗争就是精神和财力的消耗，到最后，真有输赢吗？其实，人生的气恼当然难忍，然而正因为难忍，所以我们才更要忍，如果容易忍，我们还要修习做什么？