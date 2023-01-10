11月，马来西亚大选，我也回乡染食指。晚上，母亲递了一叠报纸给我，页页都与“花踪文学奖”有关，张张似被熨斗来回熨烫，余温迟迟未散。

母亲告诉我，这些都是老七叔特意给我留着的。

老七叔是爷爷排行第七的弟弟，爷爷的大哥也就是老伯公留守中国陪伴双亲，所以，爷爷带着几位弟弟下南洋谋生，原本排行老二的爷爷就这样篡位成南下兄弟中的老大。

记忆中的爷爷不苟言笑，威严的气场自动开启，爷爷在世时，鲜少见他与弟弟往来，所以并不觉得爷爷跟哪位弟弟的关系较好。直到爷爷过世，父亲在爷爷的丧礼上面对种种窘境而一筹莫展时，老七叔私下操持，悄无声息地解决了一切。

父亲说，不经生死，不知炎凉，他记住这份恩，更要他的子女惦记这份情。

一贫一富，乃知交态；一死一生，乃知交情。

后来的日子，我们家与老七叔越来越亲近，逢年过节，父母最先想起的长辈一定是他。大大小小的宴席或饭局可以缺了我的位子，但绝不能少了老七叔的位置，而他每次出席，从不声张也不张扬，悄悄地到来，再静静地离开。

我见过许多高调入席的场面，唯独他留下低调离席的画面。

在我生病的那几年，他三番五次想塞“红包”给父亲买补品给我。有次见面，他用很细微的声量对我说：“你还年轻，就当是笨女人再次去旅行吧。”

他不提辈分，只道这辈子还很长。

在他眼里，我不是病人，仍是旅人。

当他得知我获“花踪”武侠小说奖后，便替我收集相关报道，深怕会错过任何消息。

这一生，你或许会听见无数次以你为荣的话，但请相信，那些从不对你说“以你为荣”的人，正用自己的方式守护你的荣耀。

大选成绩还未公布，我便回新加坡工作了。

当晚老七叔病入膏肓，危在旦夕，直到他病逝，我也未能见他最后一面。

转身离别竟比挥手道别更让人猝不及防。

冥纸烧成灰烬时，天空下起雨来，那颗颗晶莹的雨滴似故人刻意留在世间闪耀的明珠，就在刚刚又从窗外滑落到桌面的旧报上闪闪熠熠。