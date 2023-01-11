“熟是生巧的妙因…”

星云大师说：分享故事：射箭的人来到镇上展示才华。他百发百中，每一箭都正中靶心。人群中站了一个人，他并没有喝采，大声地说：“这也没什么，不过是熟能生巧的技术罢了！ ”

射箭的人对于这样的评语，很不以为然。他走向那个人，问：“你这话是说，你有办法射得像我这般精准吗？”那人说没办法，但可以带他去见一个人，见的就是卖油的人。他们去见卖油的人后，卖油的人拿起一个瓶口很窄小的瓶子，长长的瓶颈下，有个圆形的肚子。然后，卖油的人拿起一大桶的油，将油倒进那个小瓶口，稳稳的刚好就倒进瓶子里，没有溢出一滴油！

那人问射箭的人：“你有办法这么倒油吗？”射箭的人摇头，因为，他从没有练习过这种技术。这时，卖油的人说：“我没办法像你这样射箭，但你也没办法像我这样倒油，因为，这些都只是熟能生巧的技术罢了！”

勤劳

凡事只要经常演练，就会熟能生巧，变成专业。就如学骑脚踏车、学习游泳，以及乐器弹奏、电脑操作等，练习久了，技术就能纯熟。正如苏轼所说：“旧书不厌百回读，熟读深思子自知”，这都是说明熟是生巧的妙因。

然而，练习还需要靠自己创造的因缘，那就是勤。所谓“勤能生有”，《左传》就有一句话说：“民生在勤，勤则不匮”。读书也是如此，只要能勤，就能知识广博，勤可以累积学问，所以勤是有的妙因。

欢喜

世人也容易掉入一个误区，以为只有学习技艺需要练习。其实自己的心情也可以练习，练习什么呢？练习欢喜。每天的生活，如果我们能见到人就欢喜，遇到事也欢喜，在任何环境里都欢喜，如布袋和尚的“满腔欢喜，笑开天下古今愁”，就可以将欢喜散播给人。

试想，如果我们练习抱怨，我们就会“精通”抱怨。不如意时，负面的言语就脱口而出。如果我们常练习生气，我们就会“精通”生气。如同一颗炸弹，一触即发。

欢喜就像蜡烛一样，只要我们能练习，时时把火点燃，就能带来光明；欢喜就像太阳一样，只要一经照射以后，就能破除寒冰。白居易说：“不开口笑是痴人”，因此我们要能常怀欢喜心，让生活中充满欢喜，如此人我之间，必能充满欢乐，生活自然就会快乐。