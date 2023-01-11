旧的不去，新的不来。时间的河不断涤荡淘洗，无论曾经如何风光簇新，终难逃一番洗礼，洗出残颜，洗出倦怠，洗出力不从心。

开年第一期专栏，开头来个别致的花样，考一考诸位，看朋友们脑袋瓜是否够灵光！准备好了吗？问题来咯：为什么Judy和Cindy注定合不来？

我想朋友们大概也看出来了，这肯定又是所谓的脑力急转弯欠扁问答题。这类问答往往只求博君一笑，娱乐性高，切勿太认真。两周前在群聊上，就收到老友发来的提问。这类问答题接触多，发现大多数不外乎都是在玩谐音梗，朝这方向思索，不难察觉关键就在名字上，若以中文直接音译，我脑海立即浮现“新的”“旧的”这一组词汇，正好对应Cindy及Judy。于是乎，我在群聊中回复：新的、旧的？

但问题是新的与旧的为何会合不来呢？逻辑上必须提出个合理的说法来自圆其说。我略加思索，只想到年少时听过的新谣名曲《新衣哪有旧衣好》，借用过来改为“新的哪有旧的好”（Cindy哪有Judy好），虽然有点勉强但似乎也能解释得通。后来老友发来谜底，才让我恍然大悟，直呼怎么没想到！原来答案是：旧的不去，新的不来（Judy不去，Cindy不来）。二姝王不见王，自然是合不来的。

2022转眼就是旧年了，旧年若不离去，2023新一年又如何到来呢？其实老友之所以发题考问，首先是配合元旦到来之际，当作提早贺年；其次是礼尚往来，事缘之前是我先问众友一道脑力问题。那也是偶然在网络上听来的，觉得怪有意思就给友人分享了。这里不妨也考考读者，问题是：为什么C一定比A长得高？谜底留待文章结尾公布。

说起脑力急转弯，当年我在理工学院初执教鞭，由于负责讲授的科目多少都与创意相关，包括行销、广告、翻译、儿童文学等，在备课时就养成了个习惯，喜欢收集各类中文的脑力题，有些纯粹搞笑，例如早已是老梗的猪鼓励蛋糕（朱古力蛋糕），又比如坐过山车，小白一定比其他人先吐，因为小白兔（吐）；有些则得动用智商，属于IQ题，例如如何一笔串联方格中的九个点。我的初衷其实挺单纯的，一来可以解乏，同学们上课累了，来个趣味题轻松一下；再来就是活络课堂氛围，鼓励学生多动脑，训练创意思维。当然这一切早已是陈年往事，当初在课堂忍受我冷笑话的年轻朋友，而今许多都已为人父母了。

岁月不就是这么一回事？旧的不去，新的不来。时间的河不断涤荡淘洗，无论曾经如何风光簇新，终难逃一番洗礼，洗出残颜，洗出倦怠，洗出力不从心。或许我内心还是比较念旧的，才会第一时间往“新的哪有旧的好”的方向想去，然朋友的标准解答则点醒了我，旧的再好，若不放手，或许就把握不住更多新的可能了。唯有坦然告别过往，方能真正迎向新的未来。而且，终有一天，你我都会成为旧的过往，那是自然规律，我们从容接受。

其实想想，若人生也是一道有趣的脑力急转弯问题，那一定挺好玩的吧？苦苦上下求索，想得通想不通，等答案真正揭晓时，无论是如何无聊荒唐，只要能让人轻松一回，会心一笑，不就足够了？

回到之前的问答题，C为何长得比A高？答案在我们从小背诵的ABCD中，早已呼之欲出。同样是谐音梗，换个思路就成了 “A比C低” ，果真无聊，果真有趣。

最后，补送一题容易的：请问小白加上小白等于什么？答案是小白two（小白兔）！新一年，祝福朋友们都如小白兔一般活泼机敏，脑细胞活力满满，脑袋瓜无比灵光，好心情轻松愉悦。