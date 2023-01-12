“以舍为有，才会快乐…”

星云大师说：分享故事：计程车司机等了很久，终于等到他要载的客人——90岁的老太太。她手上拿着小行李箱，她缓慢地坐进车内，给了司机一个地址，并要求不走市中心的路。

司机说：“但那样就无法走捷径，可能还要一直绕着小巷子。”老太太说没关系，她不赶时间，要去的是宁安疗养院。司机心想：“这个疗养院，不就是老人等死的地方吗？”

老太太继续说：“我没什么亲人，医生说我剩下的时间不多了。”结果，接下来的1个多小时，计程车穿梭在城市的近郊。沿途，老太太指给司机看她曾当过柜台职员的知名饭店，还经过她和丈夫早年住过的房子。在许多不同的地方，都有她的回忆。经过某些街道时，她还会请司机开慢点，并好奇地从窗户内张望，然后不发一语。几乎绕了整个下午，老太太终于说：“我累了，我们前往目的地吧！”

在往疗养院的路上，两人都很安静，抵达后，护士出来迎接，她推着老太太坐的轮椅，司机则提着老太太的小行李。老太太要付钱，司机坚持不收，

几乎在来不及思考的情况吓，司机还当下给了她一个深深的拥抱。

老太太紧紧抱住司机，红着眼眶说：“你让一个人生几乎走到最后几步路的老人，感到十分幸福，谢谢你！”

舍得

我们的一生应怎么度过？生命存在的意义，不能离开大众，不能离开对社会的贡献，纵然只是小小的贡献，像是为别人带来欢喜和快乐，那也是贡献，总好过当一个什么都不做的饭桶，那有什么价值呢？

有的人整天妄想、贪求，这样的人生不会快乐；相反的，懂得喜舍的人生，快乐无穷。“舍”并不是完全给人，而是一种结缘，例如：我专心听你讲话，就是与你结缘；帮你做一件事情，给你一些助力，给你一个微笑，给你一个注目礼，都是结缘。

所以，表面上看起来你是在给人，其实是在播种福田。能够舍的人表示自己很富有，因为你内心有感恩、有满足，你才肯舍，才肯给人。心中有好话，才能说好话；心中有微笑，脸上才有笑容，所以“以舍为有”，才会快乐。

有用

人活着，不是只为了一宿三餐；生命的意义，也不在于一直奔走钻营；生命的价值，更不在于本身的条件优劣，而在于对人是否有用。

一颗上千万元的钻石，有人独得以后，珍藏起来，人们并不知道它的用途和宝贵，这就是一块没有用处的石头。一堆不值钱的石头，以它来修桥铺路，却能供给普世人类的方便。因此，生命的意义，应该是以一己的生命，带动无限生命的奋起。