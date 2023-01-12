张曦娜：之死靡它的张瘦石

事关张瘦石曾为文批评英国殖民地政府教育政策的不当，为此遭到殖民地官员的“传询”，但张瘦石据理力争，绝不屈服。

上世纪上半叶，离乱之世，一群中国文化人先后下南洋，在这群文人中，除了作家、画家之外，不乏优秀的南来书家，例如张瘦石、陈景昭等，他们定居新马后，也为南洋的书法事业做出了开拓性贡献。

据我所知，为了纪念张瘦石（1898-1969）在中正中学培育了不少书法人才，中正总校每两年都举办“张瘦石全国中小学书画展”，持续在本地推广书画教育。也许因为英年早逝，于战后1948年南来的张瘦石近年来已少人提起，就算听过张瘦石其名，也不甚了解其人。

我最初对张瘦石的认识，与书法无关，却与教学有关。有一回听一位前辈提起，他于1950年代末，在中正中学念先修班的时候，上过张瘦石的文学课，至今对其教学之严谨与满腹诗书印象深刻。

张瘦石不仅是书法家，诗文造诣也很高，出版过几本学术著作，包括世界书局出版的《文学概论讲话》《中国文学流变史纲》《中国语法教程》等，张瘦石还曾于1960年应聘为南洋大学中文系教授及系主任。

张瘦石其人也奇，曾经也听说，张瘦石原本所学是经济学而非中文。他在南来新加坡前，曾活跃于香港报刊的经济论坛。忘了何时读了本地史家许云樵的《五十年来的南洋研究》，文章提及《南洋学报》撰述者的贡献，许云樵形容张瘦石“研究经济，鞭策入里”，这正说明张瘦石在经济学的造诣。

近日偶读许云樵1969年末写于东南亚研究所的《悼张瘦石教授》，及其高足郭伯佳的《悼张瘦石老师》，正好拼凑出张瘦石在为人、书法与教学上的成就与人格特质。

许云樵在文章开篇就说了，张瘦石南下新加坡之前已是驰誉港沪的大书法家。他“科班出身，不同凡响”。但张瘦石又“惜墨如金，不轻易落笔，每当酒后兴起，常挥洒自如，往往可获得意之作。”

许云樵在中国时，曾与张瘦石在苏州同一所教会中学执教，但两人并不相识，也未曾谋面。一直到战后初期，张瘦石在香港组织南洋华侨经济协会时，才和许云樵开始通讯。1948年，许云樵申请张瘦石南来，推荐他在中正中学执教。由于许云樵当时住在加东，靠近中正中学，两人因为朝夕相晤，“时或把酒论文，时或互倾肺腑，极为莫逆”。

张瘦石一辈子从事教育工作，据许云樵所言，他不仅在新马献身教育20年，在中国大陆时已在苏州、梅县、广州执教，后又在澳门和香港担任教职，正如许云樵所记，“凡是受过他化沐的学生，没有人不承认他是最认真、最负责的教师。”

《悼张瘦石老师》作者郭伯佳在中正中学念高中时，张瘦石是其华文老师，他毫不含糊地一点一滴记下老师教古文的特点：“不是照句语译”，而是列出全文的纲领和章法，“分条剖析，找出文章的骨骼和血肉，使我们了解古人写作的方法。”

郭伯佳忆述，张瘦石虽然上课不苟言笑，但教学“言简意赅，发人深省”。文章也提及，张瘦石从不长篇大论教训学生，也从不使性责备学生。他以长者之风待学生，并且尊重学生。上张瘦石的课越久，越觉得他的教学不平凡。

郭伯佳又回忆道，有一次，他因身体疲倦，用书本遮脸偷打瞌睡，张瘦石发觉了，叫他站出来，说：“站一站精神就会好。”郭伯佳写道：“站了五分钟，他虽没有疾言厉色，我却已羞愧得无地自容了。”

在许云樵心目中，张瘦石“秉性刚直，守正不阿，遇有不合理的事，便口诛笔伐，绝不姑息”，而且他“办事以身作则，权利先人后己”。

难得的是，在许云樵笔下，读到张瘦石一宗叫人肃然起敬的轶事。事关张瘦石曾为文批评英国殖民地政府教育政策的不当，为此遭到殖民地官员的“传询”，但张瘦石据理力争，绝不屈服，许云樵写道，张瘦石“大有不愿为五斗米折腰的气慨。他这种耿介孤高的丰标，正气浩然，之死靡它。”

许云樵又说了，张瘦石晚节如此坚贞，在他以往的老友中，深深铭刻在他印象中的，前有刘士木，后有张瘦石。文末，许云樵引用张瘦石好友蔡贞人哀悼故友所作挽联，其中两句，似已概括了张瘦石的一生：君生当离乱之世，奈何一身尽傲骨。