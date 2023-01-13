“养成生态保育的观念…”

星云大师说：分享信息：法新社盘点几项2022年人类受大自然启发的新科技，其中就包括：

一、秋葵胶水：为狗或兔子的脏器止血时，除了针线，还有新选项：由秋葵黏滑汁液制成、能被生物吸收分解的“秋葵胶水”。加拿大曼尼托巴大学团队发现，将秋葵打碎，去除水分制成粉末，能制成效果颇佳的医疗用黏着剂，团队预计未来几年进行人体试验。

二、牛口腔黏液：“口水”可能不会让人联想到医疗用品，科学家从牛的唾腺取得黏液，分解出具抗菌能力的牛颌下黏蛋白，接触人类皮肤时，能降低疱疹病毒传染力。《先进科学》期刊刊出研究结果，研究团队中的瑞典皇家理工学院学者指出，生物性黏蛋白不会有副作用或抗药性，是人工合成药物难做到的。

三、蚂蚁医疗队：研究发现，黑山蚁能嗅出人类乳癌细胞气味。法国巴黎第十三大学研究团队利用糖水训练，让黑山蚁侦测出含有乳癌细胞的老鼠尿液。犬只经训练也能嗅出癌细胞，但训练昂贵且费时，蚂蚁有极大潜力成为新一代“平价医疗队”。

苦难

所谓自然界，是宇宙间所有生物与无生物的总称，包含有动物、植物和矿物三界。人类只是动物界里的哺乳类的一种，却往往以高等智能生物自居，而自认有主宰宇宙的权利。其实人类也和自然界的其它生物一样，都是由鱼类、两栖类、爬虫类进化而来，只因人类进化快速，才取得领导世界的权利。

事实已证明，人类与自然正处于迎面相撞的危机，人类的活动，已为环境和宝贵的资源带来无可挽回的伤害，严重危及人类社会与动植物界的未来，更可能使现在的世界恶化，不再适合生存。人类必须立即彻底改变管理地球与生命的方式，否则难逃苦难。

试想想，自然界，包括动物所能为人类做的一切，我们都应养成生态保育的观念，尊重其它物种的生存空间。

祖先

在《观念生物学》书中提到，约莫三十八亿年前，海底诞生了第一个细胞，由于这个细胞不断的演化形成今日多样性的物种。可以说，追本溯源，现今地球上所有的物种都是来自于这个细胞，因此在显微镜底下，所看到的鱼类、两栖类、爬虫类、鸟类、哺乳类的胚胎，其发育早期几乎长得一模一样。

达尔文的《物种源始》提到，所有生命有一个共同起源，经过不断地变化、分枝、淘汰，和由简至繁的演化，生命才越趋复杂，而人类则是一个极致表现。

思惟着万物即是如此相依相存，形成一个巨大的生物圈；思惟着我们人类是和其它动物一样都是同一个祖先，我们是不是应该重新为动物定位，并纠正、调整对待它们的观点与态度？