点智慧：睡眠和幸福感

“睡眠时可作光明想…”

星云大师说：分享信息：国外的研究调查，充足睡眠比拥有财富更能享有幸福感。调查也针对不幸福的感受做调查，民众自觉不幸福的第一名原因为“缺乏优质睡眠”，其他依序为压力、缺乏锻炼、缺乏社交生活、家庭生活倦怠等。

美国民调公司针对2000名成年人进行调查，72%受访者在日常生活中感觉幸福，18%的人感觉不幸福，且平均一周有三天有不幸福感觉。72%感受到幸福的民众中，40%认为自己拥有良好的睡眠品质。

18%不幸福的民众，自认不幸福的原因，第一名是缺乏优质睡眠占45%；其次是压力占43%；缺乏锻炼占38%；缺乏社交生活占34%；家庭生活倦怠占33% 。

受访者认为良好睡眠祕诀，优先在于有舒适的枕头、有理想室温，还有在睡前一小时关掉所有电子产品。将近三分之一的人也更喜欢在入睡前阅读、听音乐或听广播。

放下

睡觉时，眼睛不看，耳朵不听，而且要把身心全然放下，好好休息。但是有的人不甘于把时间花在睡眠上，晚上要加班，甚至追寻其他的声色之娱，如此反而加重身心的负担，日久身体也会生病。所以休息如佛教讲的“学道犹如守禁城，昼防六贼夜惺惺；将军主帅能行令，不动干戈定太平。”

睡觉虽然重要，但警觉性也很重要，不能睡到如人打趣说的睡得像死猪一样；睡得过多，也要自我警惕。一般的说法，每天睡觉八小时是正常的，也有人说，一天睡六小时就够了，其实因人而异，不能一概而论。不过中老年人，如果每天中午都能小睡半小时到一小时，必然有益身体健康。

睡眠时可作光明想，修习纯熟了，连睡梦中也是一片光明。

作息

虽说优质的睡眠能让人感觉幸福感，但我们要真正的幸福还是要做到“作息正常”；唐朝白居易说：“一日分五时，作息率有常”，真正有能力的人，工作和生活都很正常。他们懂得作息要均衡，太忙太闲、晨昏颠倒，都无法冷静思考或循序渐进解决问题。

佛门里也强调，五堂功课正常，意思是生活作息要规律正常。自律的人不自恼、不恼他，生活有道，能够如此，又如何能不幸福呢？